NH투자증권, 디지털 초고액자산가 공략…20억 이상 고객으로 확대

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 14일 디지털 초고액자산가 자산관리 서비스를 확대했다
- 하이브리드 케어로 디지털 편의성과 PB·세무 전문가 상담을 결합했다
- 2027년부터 서비스 대상을 자산 20억원 이상 고객으로 넓힐 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해외주식 컨설팅·VIP 혜택으로 자산관리 차별화
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 디지털 초고액자산가(UHNW)를 위한 자산관리 서비스를 확대한다.
비대면 거래의 편의성과 프라이빗뱅커(PB), 세무 전문가의 맞춤형 컨설팅을 결합한 '하이브리드 케어'를 강화하고, 내년부터는 서비스 대상을 자산 20억원 이상 고객으로 넓힐 계획이다.
NH투자증권은 디지털 초고액자산가(UHNW)를 위한 자산관리 서비스를 확대한다고 14일 밝혔다.
NH투자증권은 지난 7월 도입한 전담 관리체계를 '하이브리드 케어' 서비스로 고도화했다. 디지털 채널의 편의성과 전담 디지털어드바이저(DA), 본사 자산관리 전문가의 전문성을 결합한 온·오프라인 통합 자산관리 서비스다.
서비스 대상도 확대한다. 현재는 별도 영업점 자산관리 없이 거래하는 자산 30억원 이상 고객을 대상으로 운영하고 있지만, 2027년부터는 기준을 20억원 이상으로 낮춰 더 많은 고객이 이용할 수 있도록 할 계획이다.
디지털어드바이저는 고객별 자산 현황을 상시 관리하며 투자 정보를 선제적으로 제공한다. 세금과 상속·증여, 부동산 등 전문 상담이 필요한 경우에는 자산관리컨설팅부와 TAX센터 전문가를 연계해 맞춤형 컨설팅을 지원한다.
오프라인 방문이 어려운 고객을 위해 대면 자산관리 컨설팅과 소규모 프라이빗 세미나도 운영한다. 오는 15일에는 서비스 이용 고객을 대상으로 해외주식 투자전략과 포트폴리오 컨설팅 프로그램을 진행할 예정이다.
서비스 이용 고객에게는 패스트콜과 전담 어드바이저 직통 연결, 분기별 투자지원금과 거래 캐시백, VIP 초청 행사, 전용 투자레터 등을 제공한다. 화상과 유선을 활용한 세무·자산관리 상담도 상시 지원한다.
최근 증권업계는 고액자산가를 대상으로 디지털 자산관리 서비스를 강화하는 추세다. 모바일 거래가 보편화되면서 비대면 고객에게도 PB와 세무·부동산 전문가를 연결하는 하이브리드 자산관리 모델이 새로운 경쟁력으로 떠오르고 있다.
이실 NH투자증권 디지털자산관리본부장은 "디지털의 편리함에 본사 전문가들의 전문성을 더해 온·오프라인의 장점만 결합한 자산관리 체계를 완성했다"며 "디지털 초고액자산가들이 언제 어디서든 최고 수준의 자산관리 서비스를 받을 수 있도록 지속적으로 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com