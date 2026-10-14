CJ ENM, 중동 OTT에 티빙 브랜드관 론칭…24개 지역 공략

AI 핵심 요약beta
- CJ ENM은 14일 MBC그룹과 MENA 지역 K콘텐츠 공급 협약을 체결했다
- 양사는 MBC 샤히드에 티빙 브랜드관을 열고 신작 13편과 콘텐츠 20편을 선보인다
- MBC4 독점 방영과 아랍어 자막·더빙 확대로 현지 유통을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = CJ ENM이 중동·북아프리카(MENA) 지역을 대표하는 미디어·엔터테인먼트 기업 MBC그룹과 전략적 파트너십을 체결했다고 14일 밝혔다.
이날 CJ ENM에 따르면 지난 13일 프랑스 칸에서 열린 방송영상콘텐츠 마켓 '밉컴 칸'에서 MBC그룹과 K콘텐츠 공급을 위한 전략적 파트너십을 체결했다.
이번 협력의 핵심은 MENA 24개 지역에서 이용 가능한 MBC 그룹의 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 'MBC 샤히드'에 '티빙 브랜드관'을 론칭하는 것이다. 티빙 브랜드관에서는 CJ ENM과 티빙 오리지널을 비롯한 국내 주요 제작사의 프리미엄 K콘텐츠를 선별해 선보인다.
이를 통해 MENA 지역 시청자들이 다양한 한국 콘텐츠를 한곳에서 보다 편리하게 만나볼 수 있도록 할 예정이다.
티빙 브랜드관에서는 2026년 공개되는 신작 13편을 비롯해 CJ ENM의 주요 라이브러리 콘텐츠 20편을 순차적으로 선보인다.
특히 로맨틱 코미디 '최애의 사원'을 비롯해 '은밀한 감사', '우주를 줄게' 등 다양한 K콘텐츠와 함께, 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'와 '판사 이한영'도 만나볼 수 있다. 또한 아랍어 더빙과 자막을 제공하는 콘텐츠를 확대하는 한편, 최신 드라마는 한국 공개 시점에 맞춰 MENA 지역에서도 동시 공개한다.
OTT에 이어 방송채널을 통한 K콘텐츠 유통도 확대한다. MBC 그룹의 대표 채널인 MBC4를 통해 CJ ENM 콘텐츠를 일정 기간 독점적으로 선보이며 현지 시청자와의 접점을 더욱 확대해 나갈 예정이다.
이번 파트너십은 콘텐츠 유통을 넘어 장기적인 협력 기반을 마련한다는 점에서도 의미가 있다. 양사는 오리지널 스토리텔링과 원천 지식재산권(IP)을 다변화하고 콘텐츠·미디어·엔터테인먼트·제작 등 다양한 분야에서 협력을 확대하며 MENA 지역 내 K콘텐츠의 저변을 넓혀갈 계획이다.
김도현 CJ ENM 콘텐츠유통BU장은 "지난해 콘텐츠 공급에 이어 올해 티빙 브랜드관까지 협력을 확대하게 된 것은 중동 시장에서 한국 콘텐츠의 경쟁력과 성장 가능성을 다시 한번 확인한 의미 있는 성과"라며 "MBC 샤히드 내 티빙 브랜드관을 통해 중동 지역 시청자들이 프리미엄 K콘텐츠를 더욱 쉽고 편리하게 접할 수 있는 환경을 마련하게 됐다"고 말했다.
타레크 알리브라힘 MBC1·MBC DRAMA·MBC 샤히드 콘텐츠 담당 디렉터는 "MBC 샤히드에 티빙 브랜드관과 방송채널을 통해 한국 콘텐츠를 선보이면서 아랍권 시청자들에게 더욱 폭넓고 수준 높은 콘텐츠를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 글로벌 미디어 기업들과의 협력을 지속적으로 확대하고 세계 각국의 콘텐츠와 MENA 지역 시청자를 연결하는 관문으로서 MBC 그룹의 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
alice09@newspim.com