CJ ENM, '콘텐츠아시아 어워즈' 6관왕…글로벌 경쟁력 입증

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = CJ ENM이 '콘텐츠아시아 어워즈 2026'에서 총 6개 부문을 석권하며 아시아를 넘어선 글로벌 콘텐츠 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

글로벌 미디어 플랫폼 '콘텐츠아시아'가 주최하는 콘텐츠아시아 어워즈는 아시아·태평양 지역의 프리미엄 콘텐츠와 우수 크리에이터를 선정하는 시상식이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = CJ ENM 수상작 포스터. [사진=CJ ENM] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

27일(현지시간) 태국 방콕에서 개최된 이번 시상식에서 CJ ENM은 '아이 엠 복서'가 '아시아 제작 최우수 오리지널 리얼리티 프로그램' 금상을 수상한 것을 비롯해, 스튜디오드래곤 제작 '미지의 서울'의 박보영이 '아시아 제작 TV 프로그램·시리즈 부문 최우수 여자배우' 금상을 수상하는 등 총 6개 부문에서 수상의 영예를 안았다.

특히 '아이 엠 복서'는 '아시아 제작 최우수 오리지널 리얼리티 프로그램' 금상을 수상하며 복싱을 소재로 한 차별화된 포맷과 참가자들의 도전과 성장을 담아낸 콘텐츠의 경쟁력을 인정받았다. '미지의 서울'의 박보영은 '아시아 제작 TV 프로그램·시리즈 부문 최우수 여자배우' 금상을 수상하며 작품 속 인물을 섬세하게 표현한 연기력을 바탕으로 글로벌 무대에서 배우로서의 경쟁력까지 입증했다.

또한 스튜디오드래곤이 제작한 티빙 오리지널 '친애하는 X'의 김유정은 '아시아 제작 TV 프로그램·시리즈 부문 최우수 여자배우' 은상을 수상하며, 복합적인 캐릭터를 밀도 있게 표현한 뛰어난 연기력으로 글로벌 시청자들의 주목을 받았다.

Mnet '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'는 '아시아 제작 최우수 버라이어티 프로그램' 동상을, 스튜디오드래곤 제작 '폭군의 셰프'는 '아시아 지역·국제 시장 부문 최우수 드라마 시리즈' 동상을 각각 수상했다.

이와 함께 CJ ENM STUDIOS가 제작한 '스프링 피버'는 '시청자 선택: 최고의 로맨틱 모먼트' 동상을 수상하며 글로벌 시청자들의 높은 관심을 다시 한번 확인했다.

CJ ENM 관계자는 "이번 수상은 CJ ENM이 쌓아온 콘텐츠 제작 역량과 다양한 IP의 가능성을 다시 한번 확인한 결과"라며 "앞으로도 장르와 포맷의 경계를 넘어 새로운 시도를 이어가고, 국내를 넘어 전 세계 시청자들이 공감하고 즐길 수 있는 콘텐츠를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

moonddo00@newspim.com