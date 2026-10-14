셀트리온, 美 대형 PBM 추가 등재 협상 막바지…4분기 계약 목표

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온은 14일 미국 대형 PBM과 후속 제품 처방집 등재 협상을 진행했다
- 셀트리온은 4분기 계약 체결을 목표로 보험 적용과 처방 확대를 추진했다
- 셀트리온은 3분기 매출 1조5000억원, 영업이익 5100억원을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 고수익 후속 제품군의 미국 대형 처방약급여관리업체(PBM) 처방집 추가 등재 협상이 마무리 단계에 접어들었다고 14일 밝혔다. 올 4분기 계약 체결을 목표로 협의 중이다.
셀트리온은 추가 등재를 통해 신규 제품의 보험 적용 범위를 넓히고 처방 기반을 강화할 계획이다. 다만 구체적인 협상 대상 제품과 PBM은 공개하지 않았다.
셀트리온은 앞서 앱토즈마와 옴리클로의 처방집 등재를 통해 미국 보험 시장의 판매 기반을 확보했다. 지난해 10월 미국에 출시한 자가면역질환 치료제 앱토즈마(성분명 토실리주맙)는 미국 3대 PBM의 사보험 처방집에 선호의약품으로 등재돼 현지 보험 시장의 절반이 넘는 환급 커버리지를 확보했다.
이달 초 출시한 옴리클로(성분명 오말리주맙)도 대형 PBM 옵텀의 사보험 처방집에 선호의약품으로 등재됐다. 셀트리온은 미국 최초 오말리주맙 바이오시밀러인 옴리클로의 처방 확대를 추진하고 있다.
기존 제품과 후속 제품의 판매도 이어지고 있다. 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 올해 8월 미국에서 트룩시마의 점유율은 약 39%로 오리지널 제품과 경쟁 바이오시밀러를 포함해 처방 1위를 기록했다. 인플렉트라는 점유율 31%로 해당 성분 바이오시밀러 중 처방 1위를 차지했다.
스테키마와 유플라이마의 점유율은 각각 15%, 11%였다. 유플라이마는 올해 1월 약 5%에서 점유율이 두 배 이상 높아졌다.
셀트리온은 기존 제품 판매를 통해 구축한 의료기관·유통 채널 네트워크를 신규 제품의 시장 진입에도 활용할 방침이다. 제품군 확대에 따른 영업 효율성을 높이고, 후속 제품의 보험 적용과 처방 확대를 추진한다.
한편, 회사는 올 3분기 연결 기준 매출 1조5000억원, 영업이익 5100억원의 잠정 실적으로 분기 최대치를 기록했다.
셀트리온 관계자는 "현재 대형 PBM과의 추가 등재 협상이 마무리 단계에 접어든 가운데, 4분기 내 계약 체결을 목표로 협의를 이어가고 있다"며 "기존 제품의 견조한 판매 성과와 고수익 후속 제품의 처방 확대에 현지 직판 경쟁력을 더해 4분기에도 회사에서 제시한 이익 목표를 초과 달성할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com