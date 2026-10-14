모트렉스 그룹, AI·군집드론 기업 다온아이앤씨에 전략적 투자

AI 핵심 요약beta
- 모트렉스 그룹은 14일 다온아이앤씨에 전략적 투자를 단행했다
- 양사는 드론·AI 기술과 제조·전장 역량을 결합해 사업을 확대한다
- 국방·산업안전용 무인 자동화 플랫폼과 해외 사업을 추진한다
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드론·스테이션·통합관제 연계 무인 자동화 플랫폼 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 미래 모빌리티 솔루션 기업 모트렉스 그룹이 인공지능(AI)·군집드론 전문기업 다온아이앤씨에 전략적 투자를 단행하고 드론 및 무인 자동화 사업 확대에 나선다.
14일 모트렉스 그룹에 따르면 양사는 이번 투자를 기반으로 다온아이앤씨의 드론 및 AI 기반 자율·무인화 기술과 모트렉스 그룹의 제조·전장·인프라 역량을 결합해 국방과 산업안전 등 분야에서 사업을 확대할 계획이다.
모트렉스 그룹은 차량용 인포테인먼트와 특장·전기차 사업에서 축적한 생산 및 품질관리 경험을 드론 제조에 적용할 예정이다. 공정관리와 품질보증, 부품 추적성 체계를 구축해 다품종 소량생산 특성이 강한 드론 생산체계의 안정성을 높인다는 구상이다.
다온아이앤씨는 군집비행과 비행제어장치(FC), 통합관제시스템(GCS), AI 기반 자율비행 기술 등을 개발해왔다.
양사는 향후 드론과 스테이션, 통합관제, AI를 연계한 무인 자동화 플랫폼으로 협력 범위를 확대할 계획이다. 모트렉스 EV의 전기차 충전 인프라 운영 역량을 드론 스테이션과 연계해 충전과 상태관리, 원격점검 기능을 갖춘 무인 인프라 구축도 추진한다.
국방과 공공 분야에서는 국산 드론 제조·공급 사업을 추진하고 전력·에너지·산업시설 안전진단 분야로 적용 범위를 넓힐 예정이다.
중장기적으로는 국내에서 구축한 무인 자동화 플랫폼을 기반으로 다온아이앤씨의 해외 파트너십과 모트렉스 그룹의 글로벌 네트워크를 연계한다. 제품 공급뿐 아니라 현지 운영과 인프라 구축까지 포함한 해외 사업모델도 검토할 계획이다.
모트렉스 그룹 관계자는 "모트렉스 그룹이 축적해 온 제조·품질관리 및 인프라 사업 역량과 다온아이앤씨의 드론·AI 기술을 결합해 피지컬 AI 기반의 미래 모빌리티 사업을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
양찬열 다온아이앤씨 대표는 "다온아이앤씨의 기술과 모트렉스 그룹의 인프라 역량을 결합해 국방에서 산업안전까지 대한민국을 대표하는 드론 무인 자동화 플랫폼을 구축하겠다"고 포부를 밝혔다.
winter1004@newspim.com