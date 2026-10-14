하나금융, 하반기 헌혈 캠페인 개시…4개 주요 사옥서 순차 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 14일 전 그룹사 임직원 참여 헌혈캠페인을 실시했다
- 캠페인은 13일 시작해 30일까지 사옥별로 순차 진행한다
- 임직원 헌혈 참여를 지원하고 생명 존중과 지역사회 상생을 실천했다
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사옥별 헌혈차 운영 및 사전 신청 도입…지역사회 상생 봉사 연계
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 생명 존중 가치 실천과 헌혈 문화 확산을 위해 전 그룹사 임직원이 참여하는 '사랑 나눔 헌혈 캠페인'을 실시한다고 14일 밝혔다.
하나금융그룹은 매년 상·하반기 정기적으로 헌혈 캠페인을 진행하며 임직원 참여를 통한 나눔 활동을 이어오고 있다. 이번 캠페인은 지난 13일 명동사옥과 강남사옥을 시작으로 14일 여의도사옥, 30일 청라사옥에서 순차적으로 개최된다.
이번 캠페인에서는 임직원들이 근무 시간 중 참여할 수 있도록 사옥별로 헌혈 차량을 배치했다. 현장 접수와 함께 사전 신청을 도입해 대기시간을 줄였으며, 참여 임직원에게는 헌혈증서와 기념품을 지급했다.
캠페인에 참여한 하나금융그룹 임직원은 "사옥 앞 헌혈차를 통해 근무 시간 중 편리하게 참여할 수 있었다"며 "헌혈을 통해 생명 나눔에 기여할 수 있어 뜻깊다"고 전했다.
하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 "임직원들의 정성이 혈액이 필요한 환자들에게 전달되기를 바란다"며 "사회공헌 활동을 통해 생명 존중 가치와 지역사회 상생을 실천하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com