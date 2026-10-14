큐렉소, 북미척추학회 'NASS 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 큐렉소가 14일 미국 NASS에 척추수술로봇을 선보인다고 밝혔다
- 큐비스-스파인은 내비게이션과 로봇 기술로 나사못 경로를 안내한다
- 큐렉소는 이번 행사로 북미 등 글로벌 시장 진출을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 전문기업 큐렉소가 북미 최대 규모의 척추 전문 학술행사인 북미척추학회(NASS)에 척추수술로봇 '큐비스-스파인(CUVIS-spine)'을 선보인다고 14일 밝혔다.
학회는 오는 17일(현지시간)까지 미국 샌안토니오에서 개최된다. NASS는 1985년부터 시작된 행사로 전 세계 척추 분야 의료진과 의료기기 기업이 참가한다.
회사에 따르면 큐렉소는 단독부스를 마련해 내비게이션 시스템과 결합된 척추수술로봇을 소개할 예정이다. 큐비스-스파인은 첨단 내비게이션 기술과 로봇 제어 기술을 결합한 제품으로, 수술 계획에 따라 척추경 나사못 삽입 경로를 정밀하게 안내한다.
수술 전 CT 영상부터 수술 중 3D 영상 및 투시영상까지 다양한 영상 기반 수술 계획을 지원하며, 기구에 작용하는 힘의 크기와 방향을 실시간으로 확인하는 포스 트래킹(Force Tracking) 기능을 갖췄다.
큐비스-스파인은 2019년 국내 식약처 허가를 획득한 후 유럽 CE 인증과 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받았다. 올해는 브라질, 멕시코 등으로 수출되고 있다.
큐렉소 관계자는 "NASS는 글로벌 척추 의료진과 직접 소통하고 현지 네트워크를 넓힐 수 있는 중요한 기회"라며 "북미 시장을 비롯한 글로벌 시장 진출 확대를 위한 기반을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com