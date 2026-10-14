GS25, 게임 협업 상품 2300만개 판매…객단가 최대 4배

AI 핵심 요약beta
- GS25가 14일 게임 협업 상품 누적 판매량이 2300만개를 넘었다고 밝혔다.
- 협업 상품 구매 고객의 평균 객단가는 약 3만원으로 일반 고객보다 최대 4배 높았다.
- GS25는 14일부터 블루 아카이브 협업 상품 6종을 순차 출시했다.
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블루 아카이브 협업 상품 6종 출시
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS리테일이 운영하는 GS25는 게임 지식재산권(IP) 협업 상품의 누적 판매량이 2300만개를 넘어섰다고 14일 밝혔다.
GS25가 2024년부터 올해까지 게임 협업 상품 구매 데이터를 분석한 결과, 해당 상품 구매 고객의 평균 객단가는 약 3만원으로 일반 고객보다 최대 4배 높았다. 협업 상품과 함께 라면·스낵·음료 등을 구매한 사례가 반영됐다는 게 회사 측 설명이다.
게임 콘텐츠를 체험하고 포토카드 등 수집형 굿즈를 모으기 위해 협업 기간 매장을 평균 4~5회 이상 다시 찾은 것으로도 집계됐다. 일부 게임 IP 팝업스토어에는 100m가 넘는 대기 행렬이 생겨 GS25가 입장 번호표 발급용 키오스크를 설치했다.
GS25는 2024년 넥슨의 블루 아카이브를 시작으로 메이플스토리, 명조, 명일방주: 엔드필드 등과 협업해 도시락·빵·라면 등을 선보였다. 최근에는 게임 속 세계관을 구현한 팝업스토어도 운영하고 있다.
GS25는 블루 아카이브와 세 번째 협업을 진행한다. 14일부터 도시락·햄버거·아몬드 초코볼 등 상품 6종을 순차 출시하며, 상품별로 학생증 ID카드·아이템 쿠폰·캐릭터 포토카드·마그넷을 동봉한다.
협업 상품을 GS페이로 구매하면 우리동네GS 앱에 스탬프가 쌓인다. 스탬프 3개를 모은 고객에게는 ID카드 케이스, 포토카드 콜렉터북, 마그넷 콜렉터판 등 굿즈를 증정한다.
블루 아카이브 팝업스토어는 오는 30일부터 다음달 22일까지 합정프리미엄점·강남동원점·더관악점·주안으뜸점·서면경암점 등 전국 5개 매장에서 열린다.
팝업스토어에서는 게임 캐릭터를 활용한 대형 키캡, 아크릴 스탠드, 아크릴 코롯토 등 한정판 굿즈를 판매하고 방문객 대상 이벤트를 진행할 예정이다.
kji01@newspim.com