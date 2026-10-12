아이스크림 흥행 이어 빵까지…GS25, 태극당 협업 확대

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아이스크림 270만 개 판매 성과 바탕으로 확대

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 80년 전통 제과점 태극당과의 협업을 아이스크림에서 빵으로 확대한다.

GS25는 13일 '태극당 버터크림빵'을 시작으로 15일 '태극당 오란다빵'과 '태극당 미니맘모스빵'을 순차 출시한다고 12일 밝혔다. 양사는 약 1년에 걸쳐 빵 3종을 공동으로 기획·개발했다.

GS25가 태극당과 협업한 버터크림빵·오란다빵·미니맘모스빵 3종을 13일부터 순차 출시한다고 밝혔다. [사진=GS리테일 제공]

'태극당 버터크림빵'(2,800원)은 부드러운 식빵에 고소한 버터크림을 발라 만들었다. '태극당 오란다빵'(3200원)은 촉촉한 식빵과 폭신한 카스테라 사이에 사과잼과 소보로를 더했으며, '태극당 미니맘모스빵'(3800원)은 소보로빵 사이에 앙금과 딸기잼, 땅콩버터크림을 채웠다.

이번 빵 출시는 지난해부터 이어온 아이스크림 협업 성과를 바탕으로 이뤄졌다. GS25와 태극당은 지난해 4월 '인절미파르페'를 시작으로 총 6종의 협업 아이스크림을 선보였으며, 올해 9월 말 기준 누적 판매량은 약 270만 개다. 이 중 올해 5월 출시한 '우유콘'은 5개월 만에 약 120만 개가 팔렸고, 지난해 6월 선보인 '옛날빙수'는 약 100만 개가 판매됐다.

온라인에서도 소비자 관심이 이어졌다. GS리테일 공식 앱 '우리동네GS'에서는 '태극당'이 인기 검색어 1위를 수차례 기록했으며, SNS에서는 우유콘 여러 개를 부채처럼 펼쳐 찍은 인증 사진이 등장하기도 했다.

태극당은 1946년 서울에서 문을 연 제과점으로 80년간 고유의 맛을 지켜왔다.

nrd@newspim.com