에버랜드, 카피바라 세쌍둥이 탄생…15일부터 일반 공개

AI 핵심 요약beta
- 에버랜드는 14일 카피바라 세쌍둥이를 15일부터 공개한다고 밝혔다.
- 세쌍둥이는 지난달 28일 태어나 건강하게 어미젖을 먹고 자라고 있다.
- 에버랜드는 이름 짓기 공모 등 고객 참여 프로그램을 진행할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
뿌빠타운서 공개·이름 짓기 공모
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 지난달 28일 태어난 카피바라 세쌍둥이를 15일부터 일반에 공개한다고 14일 밝혔다.
세쌍둥이는 2024년생 카피바라 부부인 수컷 도톰과 암컷 두툼 사이에서 태어났다. 출생 당시 몸무게는 각각 약 1kg이었다.
에버랜드에 따르면 아기 카피바라들은 생후 2주가 지난 현재 건강한 상태다. 전문 수의진과 사육사들의 보살핌을 받으며 어미젖을 먹고 자라고 있다.
관람객은 15일부터 에버랜드 뿌빠타운에서 카피바라 가족을 만날 수 있다. 에버랜드는 아기들의 건강 상태와 현장 적응 과정을 살펴 공개 시간과 장소를 탄력적으로 조정할 계획이다.
에버랜드는 세쌍둥이의 이름 짓기 공모를 비롯한 고객 참여 프로그램도 온·오프라인에서 진행할 예정이다.
카피바라는 남아메리카의 강과 습지 주변에 서식하는 설치류다. 한 번에 여러 마리의 새끼를 낳으며, 갓 태어난 새끼도 털이 나 있고 눈을 뜬 채 걸을 수 있다고 에버랜드는 설명했다.
kji01@newspim.com