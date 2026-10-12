삼성물산, '넥스트 리모델링' 첫 선...반포푸르지오에 입찰 제안서 제출

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산은 12일 반포 푸르지오 리모델링에 제안서를 냈다.
- 넥스트 리모델링은 골조만 두고 시설·디자인을 새로 했다.
- 조합은 24일 총회에서 시공사를 선정할 예정이다.
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지난 3월 우선협상자 선정...오는 24일 총회서 시공사 선정
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 12일 '넥스트 리모델링' 첫 사업지인 반포 푸르지오 아파트 리모델링에 입찰제안서를 제출했다고 밝혔다.
넥스트 리모델링은 삼성물산이 지난해 제안한 새로운 도심재생 사업이다. 구축아파트 골조를 활용하면서 설비 등 시설을 교체하고, 내·외관 디자인을 쇄신해 하이엔드 주거를 완성한다.
이 방식은 재건축, 재개발, 증축형 리모델링과 비교해 인허가와 공사 기간을 포함한 사업기간이 짧아 리스크가 낮고 사업 안정성이 높다.
삼성물산은 첫 넥스트 리모델링 사업지로 반포 푸르지오 아파트를 선택했다. 단지 전용면적 84㎡에는 특화 모델인 N.캔버스가 적용된다.
N.캔버스는 벽식구조 아파트 리모델링에서 욕실위치 이동 등 평면 변경이 어렵다는 고정관념을 깨고 2Bay 및 3Bay 타입 리모델링 평면모델을 개발해 디자인권을 확보했다.
2Bay로 마스터룸에서 회복과 치유를 강조한 '스위트(Suite) 타입'과 주방·다이닝 공간을 전면에 배치하는 '라운지(Lounge) 타입' 등 2가지 맞춤형 평면을 제안했다.
두 타입 모두 슬라이딩 도어를 전면에 적용해 공간을 넓히고 필요에 따라 공간을 통합·분리하도록 했다. 이외에도 ▲넉넉한 공간의 현관 ▲조망형 창호를 적용한 호텔식 욕실 ▲실내 세탁공간 ▲갤러리형 회랑 복도를 도입했다.
단지 공용공간에는 'N.커먼스' 모델을 적용했다. 인공지능(AI) 프리미엄 주차 솔루션과 로봇 발렛 시스템 옵션을 제안해 주차 편의를 높였다. 5개층 규모 신축 독립 커뮤니티와 지하공간 내 프라이빗 어메니티를 배치했다. 단지 내 모든 첨단 스마트 시스템은 삼성물산 홈플랫폼 '홈닉(Homeniq)'으로 제어한다.
단지 외관에는 전면 석재 마감 시그니처 파노라마 파사드로 설계하고, 고성능 외장 단열 시스템인 '그린쉴드'를 도입해 에너지 효율을 높였다.
삼성물산은 지난 3월 반포 푸르지오아파트 리모델링주택조합 우선협상대상자로 선정됐고 지난달 입찰제안서를 제출했다. 조합은 24일 총회를 열고 시공사를 선정할 예정이다.
박인숙 삼성물산 리모델링팀장(상무)은 "넥스트 리모델링은 삼성물산이 가진 기술과 디자인 역량으로 구축 아파트가 실제로 신축 이상의 가치를 갖도록 하는 것"이라며 "고객이 바라는 리모델링 사업으로 노후도심 재생과 신규 주택 공급의 한 축이 되도록 하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com