[KPGA] 숫자로 보는 '더채리티클래식', 숫자로 쓴 50년 골프 동행

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=올해로 3회째를 맞는 KPGA투어 대표 채리티 대회 '더채리티클래식 2026(총상금 10억원·우승상금 2억원)'이 오는 10월15일부터 18일까지 나흘간 경기 파주 서원밸리 컨트리클럽(CC)에서 열린다. 총 102명의 선수가 출전해 우승 트로피를 놓고 경쟁한다. 숫자를 통해 '더채리티클래식'이 걸어온 역사와 나눔의 의미를 알아보자.

1. 1976

1976년은 동아쏘시오그룹과 한국 골프의 인연이 시작된 해다. 동아제약은 1976년 국내 최초 민간기업 후원 골프대회인 '제1회 오란씨 오픈 골프선수권대회'를 개최했다. 오란씨 오픈은 1987년까지 이어졌고, 1988년부터 2006년까지는 '포카리스웨트 오픈'을 열었다.

골프 후원은 이후에도 계속됐다. 2005년 시작한 '박카스배 전국시도학생골프팀선수권대회'를 꾸준히 후원하고 있으며, 2014년부터 2020년까지는 '동아제약·동아ST 챔피언십'을 개최했다.

1976년 시작된 인연은 2024년 '더채리티클래식'으로 이어졌다. 동아쏘시오그룹은 정도경영 철학을 바탕으로 사회적 책임을 실천하고 한국프로골프 발전에 기여하기 위해 대회를 출범시켰다. 기업명을 전면에 내세우는 대신 기부의 의미를 담은 '채리티(Charity)'를 대회명에 넣어 사회공헌의 뜻을 강조한 게 특징이다.

2. 3번

숫자 '3'에는 짜릿한 순간이 담겼다. 지난 2년간 더채리티클래식에서 나온 홀인원 수다. 2024년 1라운드에서 유송규가 11번 홀 홀인원을 기록해 동아제약이 제공한 박카스 1만 병을 받았다. 같은 날 최민철은 7번 홀에서 홀인원을 작성해 코지마 프리미엄 안마의자를 품었다. 2025년에는 김연섭이 1라운드 17번 홀에서 홀인원을 기록하며 모터원이 제공한 메르세데스-벤츠 E200 AVANTGARDE의 주인공이 됐다. 올해도 다양한 홀인원 상품이 마련된다. 8번 홀에는 포카리스웨트 1만 병, 13번 홀에는 박카스 1만 병이 걸린다. 이와 함께 안마의자와 BMW 차량 등도 홀인원 상품으로 제공될 예정이다. 올해 대회에서 네 번째 홀인원의 주인공이 탄생할지도 관심거리다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=박상현이 14일 골프존카운티 선산CC에서 열린 경북오픈 1라운드에서 버디 후 갤러리 환호에 답하고 있다. [사진=KPGA] 2026.05.14 iaspire@newspim.com

3.12년

선수와의 오랜 인연도 숫자로 확인할 수 있다. '12'는 동아제약과 '박카스형' 박상현이 함께한 시간이다. KPGA투어 통산 상금 1위인 박상현은 2015년부터 12년째 동아제약과 인연을 이어오고 있다. 올해도 더채리티클래식에 출전해 정상에 도전한다. '박카스배 선수권대회 4관왕' 출신으로 '박카스 동생'이라 불리는 송민혁도 동아제약 소속 선수로 출전한다.

4. 25억 원

더채리티클래식을 통해 지난 2년간 선수와 갤러리, 주최사가 함께 마련한 누적 기부금은 총 25억 3,455만 원이다. '모두의 채리티'라는 슬로건 아래 참가 선수들이 총상금의 10%를 기부하고, 주최사가 매칭 그랜트 방식 기부금 출연하며, 갤러리 역시 다양한 프로그램을 통해 동참하는 등 대회 구성원 모두가 나눔의 재원을 마련하고 있다.

5. 157명

'25억 원'의 나눔은 또 다른 숫자 '157'로 이어졌다. 2026년 8월 기준, 대회를 통해 조성한 기부금으로 지난 2년간 중증질환 소아환우 157명의 치료비를 지원했다. 한국백혈병어린이재단과 한국심장재단, 일호재단 등을 통해 도움이 필요한 아이들에게 기부금을 전달했으며, 향후 지원 규모를 지속해서 확대할 계획이다.

동아쏘시오그룹 관계자는 "1976년 시작된 골프와의 인연이 올해로 50년을 맞았다"며 "2024년 더채리티클래식으로 새롭게 출발한 뒤 선수와 갤러리, 스폰서가 함께하는 나눔의 무대로 발전하고 있다. 선수들의 플레이를 즐기면서 기부에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

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