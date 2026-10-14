오늘 강선우·김경 '공천 헌금' 1심 선고…檢은 징역형 구형

AI 핵심 요약beta
- 강선우 의원과 김경 전 시의원이 14일 공천헌금 의혹 1심 선고를 받는다
- 검찰은 강 의원에게 징역 4년과 추징금 1억원을 구형했다
- 김 전 의원은 공천 대가로 1억원을 건넨 혐의를 인정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오늘(14일) 1억원대 공천 헌금을 주고받았다는 혐의로 재판에 넘겨진 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원과 김경 전 서울시의회 의원의 1심 선고가 나온다.
서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 이날 오후 1시 30분 강 의원과 김 전 시의원의 정치자금법 위반 혐의에 대한 1심 선고기일을 연다.
검찰은 지난달 16일 열린 결심공판에서 강 의원에게 징역 4년과 추징금 1억원을, 김 전 시의원에게 징역 2년을 구형했다. 두 사람의 만남을 주선한 강 의원의 전 보좌관 남모씨에게는 징역 1년이 구형됐다.
강 의원은 지난 2022년 1월 제8회 전국동시지방선거를 앞두고 김 전 시의원과 서울 용산구에 있는 그랜드하얏트호텔에서 만나 공천해 주는 대가로 현금 1억원이 담긴 쇼핑백을 받았다는 의혹을 받는다. 이후 김 전 시의원은 강 의원의 지역구에서 단수 공천받았다.
두 사람은 지난 3월 구속기소됐으나 지난달 22일 구속만료를 앞두고 재판부가 두 사람의 보석 청구를 인용해 불구속 상태로 1심 선고를 받게 됐다.
이 사건으로 올해 1월 서울시의회는 김 전 시의원을 제명했다. 같은 달 강 의원도 민주당을 탈당했다.
재판 과정에서 김 전 시의원과 남씨는 공소사실을 전부 인정했지만 강 의원은 '호텔에서 김 전 시의원을 만난 것은 맞지만 1억원이 든 쇼핑백은 받지 않았다'며 혐의를 전면 부인했다.
한편 김 전 시의원은 지인 20여 명 명의로 여러 차례 강 의원에게 '쪼개기 후원'했다는 혐의로 별도 기소됐다. 검찰에 따르면 김 전 시의원이 후원한 금액은 약 1억3000만원이다. 강 의원이 지방선거 공천 대가로 김 전 시의원에게 받은 1억원을 받았다 돌려준 후, 이를 다시 후원금 형태로 받은 것으로 알려졌다.
100wins@newspim.com