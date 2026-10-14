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[뉴스분석] '李정부 저격수'로 떠오른 주진우…김승원 낙마에 李 골프 논란까지

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AI 핵심 요약

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  • 주진우 의원이 14일 이재명 대통령의 골프 의혹 특검법을 발의했다
  • 주 의원은 김승원 전 후보자 의혹과 대통령 형사고발로 공세를 이어갔다
  • 막말 논란에 민주당이 반발하며 중도층 확장에 부담이라는 지적도 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李 황제골프 특검법 발의…"직무유기·골프비용 확인해야"
김승원 청문 정국부터 주목...격앙된 민주당 강력 비판
국민의힘 대표 대여 공격수로 부상…중도 확장 부담도

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 주진우 국민의힘 의원이 이재명 정부를 겨냥한 전방위 공세를 이어가며 당내 대표적인 '저격수'로 존재감을 키우고 있다.

특히 김승원 전 법무부 장관 후보자 검증 과정부터 더불어민주당과 청와대의 심기를 불편하게 하며 한동훈 무소속 의원과 함께 야권의 대여 공세에 큰 역할을 하고 있다는 평가다. 

주 의원은 논란으로 이어지는 각종 의혹 제기에 이어 최근 이재명 대통령을 직접 형사고발하고 탄핵을 주장하는 등 공세 수위를 한층 끌어올리고 있다.

주진우 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 대구 천장 붕괴 사고 당시 태릉CC 골프 의혹과 관련해 기자회견을 하고 있다. [사진=주진우 의원실]

◆주진우, '이재명 황제골프 특검법' 발의…"직무유기·골프비용 확인해야"

14일 정치권에 따르면 주 의원은 전날 국회에서 기자회견을 열고 이른바 '이재명 황제골프 특검법'을 발의한다고 밝혔다.

주 의원은 대구 상가 천장 붕괴 사고를 비롯해 해군 병사 실종 등 국가적 재난 상황에서 이 대통령이 골프를 친 사실이 있는지, 그리고 이 과정에서 대통령으로서 직무를 유기했는지 여부를 특검을 통해 규명해야 한다고 주장했다.

이 대통령 가족의 클럽하우스 특혜 여부나 특수활동비 사용 여부 등도 수사 대상에 포함해야 한다고 지적했다. 주 의원은 "클럽하우스 비용과 골프비용을 신용카드로 결제했다면 그 내역을 공개하라"며 "현금으로 사용했다면 그 출처를 밝혀야 한다"고 주장했다.

앞서 주 의원은 지난 주말 대구 상가 천장 붕괴 사고 당일 이 대통령이 태릉CC(컨트리클럽)에서 골프를 치고 있었다는 의혹을 처음 제기했다.

주 의원은 "태릉CC에 대통령 경호 행렬이 오가는 동안 교통 신호를 잡았고, 경호 차량들이 태릉CC 내에 주차된 사진들을 확보했다"며 관련 사진과 영상을 공개했다.

결국 청와대는 공지를 통해 "대통령은 현장에서 대구에서 발생한 상가 천장 붕괴 사고를 보고받았다"며 이 대통령의 골프 일정을 인정했다.

청와대는 "대통령이 경찰청장 직무대행과 직접 통화해 인명 피해 상황과 사망자 여부, 부상 정도 등에 대해 자세히 보고받은 후 인명 구조에 총력을 다할 것과 신속하고 안전한 사고 수습에 만전을 기하도록 관계기관에 지시했다"고 밝혔다.

그러면서 "대통령의 비공개 일정 및 사적인 휴일 일정은 확인하지 않는 것이 원칙이나 이례적으로 공개하는 것은 비공개 휴일 일정에 대한 불필요한 논쟁을 방지하기 위함으로 청와대는 대통령의 사적인 비공개 일정을 정치적 공방에 활용하는 것에 유감을 표한다"며 주 의원에 대해 불쾌감을 드러내기도 했다.

주진우 국민의힘 의원이 17일 오전 서울 여의도 국회에서 김승원 법무부 장관 후보자 청문보고서 채택 관련 기자회견을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆김승원 '가족조합 특혜' 의혹 제기…인사청문회 '도촬' 논란에 사과 받아내

주 의원은 김승원 후보자 인사청문 정국 때부터 각종 의혹 제기로 주목을 받았다. 당시 주 의원은 김 전 후보자의 가족이 근무하는 협동조합이 특혜를 받았다는 의혹을 제기하며 검증 공세를 벌였다.

김 전 후보자는 의혹에 대해 적극 해명했지만, 제넨셀 관련 의혹과 보좌진의 폭로가 쏟아지며 결국 낙마했다.

주 의원은 인사청문회장에서 김 전 후보자 측 보좌진이 본인의 질의 준비 자료를 몰래 촬영한 사실을 문제 삼으며 강하게 반발하기도 했다. 

주 의원은 "법무부 장관 후보자가 얼마나 국민 앞에 떳떳하지 못하면 야당 의원 사찰로 국회를 모독하나"라며 "도촬과 사찰은 중대 범죄"라고 질타했다.

이에 김 전 후보자 의원실은 입장문을 통해 "인사청문회 과정에서 발생한 부적절한 일로 주 의원님께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

다만 "후보자를 비롯한 누구도 사진 촬영을 지시하거나 관여한 사실이 없음을 분명히 말씀드린다"며 "해당 보좌진에 대해서는 엄중히 조치하고, 다시는 이와 같은 일이 발생하지 않도록 각별히 유의하겠다"고 했다.

주진우 국민의힘 의원[사진=뉴스핌DB]

◆李대통령 형사고발에 "이재 명을 끊을 때" 막말 논란까지...민주당, 강력 비판

주 의원은 지난 2일 이 대통령이 대외비 표시 문건을 SNS(소셜네트워크서비스)에 공개했다며 공무상비밀누설 혐의로 이 대통령을 서울경찰청에 고발하기도 했다.

이 대통령은 지난달 29일 SNS에 "경찰과 금융위, 국정원 등 공직자들을 칭찬해달라"며 보이스피싱 피해가 줄었다는 통계가 담긴 '일일 종합상황 보고서'라는 제목의 대외비 문서를 찍어서 올린 바 있다.

그런데 사진 하단에 '선관위 특검', '올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지 재검표' 등으로 추정되는 문구가 함께 노출되자 주 의원은 이 대통령이 선관위 특검의 수사 내용을 보고받은 것 아니냐는 의혹을 제기했다.

아울러 최근 SNS에서 이 대통령을 직접 겨냥한 강도 높은 발언을 쏟아내며 여권과 정면충돌하고 있다. 주 의원은 전날 한 누리꾼이 SNS에 '주진우 의원님 호랑이가 되셔야 합니다'라는 글을 올리자 "이재 명을 끊을 때"라는 답변을 남겼다.

막말 논란이 일자 그는 "이재명 황제골프 사건으로 정권의 운명이 다했으니 이재명을 탄핵해야 한다는 뜻"이라고 해명했다.

민주당은 강하게 반발했다. 한병도 민주당 원내대표는 "정치 테러로 생명을 위협받았던 대통령을 향해 죽음을 암시하는 듯한 막말을 한 것"이라며 "그냥 넘어갈 일이 아니다. 주 의원은 석고대죄하고 의원직을 사퇴하라"고 촉구했다.

민주당 법률위원회는 "이 대통령을 비방할 목적으로 명백한 허위사실을 유포해 대통령의 명예를 심각하게 훼손했고, 심지어 이 대통령을 허위사실로 고발하는 무고까지 자행했다"며 주 의원을 명예훼손과 무고 혐의로 맞고발했다.

주진우 국민의힘 의원이 5일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 현장 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆국민의힘 대표 대여 공격수로 부상…중도 확장 부담도

정치권에서는 주 의원의 이 같은 행보에는 검사 출신으로 윤석열 정부 초대 대통령비서실 법무비서관을 지낸 이력이 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

엄경영 시대정신연구소장은 "아무래도 검사 출신이다 보니 많은 정보를 가지고 있을 것이고, 친윤의 핵심으로 불린 만큼 윤석열 전 대통령 탄핵에 대한 앙금도 가장 많이 남아있는 사람 중 하나일 것"이라며 "이것이 주 의원이 대표적인 대여 공격수가 된 배경"이라고 설명했다.

박상병 정치평론가는 "어떻게 보면 문재인 전 대통령 시절 정부와 맞섰던 윤석열 전 검찰총장과 같은 포지션으로 볼 수도 있다"며 "지금 주 의원은 반(反)이재명 전선 맨 앞에 서서 굉장한 존재감을 드러내고 있다"고 진단했다.

다만 이 대통령을 겨냥한 일부 발언은 정치적 공방의 수위를 넘어섰다는 비판과 함께 이 같은 행보가 중장기적으로 중도층 확장에 부담으로 작용할 수 있다는 지적도 제기된다.

엄 소장은 "국회의원은 말에 대한 유의가 각별히 필요한 직업인데 지나친 막말은 부적절하다"며 "지금은 이재명 정부와 싸우면서 조명을 받을 수 있지만 중장기적으로 당의 중도 확장 차원에서는 부담으로 작용할 수 있다"고 말했다.

박 평론가는 "조금이라도 약점이 드러나면 말이 되고 안되고를 떠나서 일단 공격부터 하는 검사의 모습"이라며 "아마 이재명 정부를 흔들고 지지층의 호응을 얻기 위해 앞으로도 이 같은 행보를 계속 이어갈 것"이라고 전망했다.

jeongwon1026@newspim.com

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금융위·방미통위 내년 세종行...외교·안보 부처도 이전 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 외교부와 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 주요 국가기관의 청사를 새로 지어 세종시로 이전한다. 수사·보안 등 업무 특성상 독립청사가 필요한 17개 기관, 공무원 6934명이 대상으로 2031년경 이전을 목표로 한다. 윤호중 행정안전부 장관은 13일 '2차 중앙행정기관 이전 관련' 브리핑에서 "신축 후 이전하는 기관으로는 외교부, 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중수청, 고위공직자범죄수사처 등이 해당되며, 수사·보안 등 업무 특성에 맞는 최적의 시설을 마련하겠다"고 밝혔다. 윤 장관은 "독립청사와 특수시설이 필요한 17개 기관, 6934명은 업무 특성에 맞는 청사를 신축한 뒤 이전하겠다"며 "해당 기관들은 내년부터 청사 신축 작업을 시작하면, 2031년경에는 이전이 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다. 윤호중 행정안전부 장관. [사진= 행정안전부] 이번 이전 대상은 수도권 소재 중앙행정기관 등 총 44개 기관, 공무원 정원 기준 9929명이다. 윤 장관은 "현재 수도권에 있는 총 142개의 행정기관을 대상으로 검토한 결과 국정 운영의 효율성을 위해 중앙부처는 모두 세종으로 이전하되 직접 대민서비스를 담당하는 소속기관은 이전 대상에서 제외했다"고 설명했다. 정부는 기관별 업무 특성과 청사 확보 여건에 따라 임차청사를 활용한 조기 이전과 독립청사 신축 후 이전 등 두 가지 방식으로 이전을 추진한다. 독립청사가 필요하지 않은 27개 기관은 2027년 중 단계적으로 세종으로 이전한다. 윤 장관은 "상반기에는 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 등 6개 기관의 이전을 우선 추진하겠다"고 말했다. 이어 "하반기에는 금융위원회를 비롯해 각 부처 소속기관 및 각종 자문위원회 등 나머지 19개 기관의 이전을 추진하여 임차청사 활용 기관은 내년 안에 이전을 마무리하겠다"고 밝혔다. 법무부와 성평등가족부는 행복도시법 개정 시기에 맞춰 이전 시점을 결정할 계획이다. 다만 대통령비서실과 국가안보실 등 대통령 관련 기관은 이번 이전 일정과 별개로 검토한다. 윤 장관은 "대통령비서실, 국가안보실 등 대통령 연계기관의 이전은 대통령 집무실 완전 이전 시기 등을 고려하여 별도로 검토하겠다"고 말했다. [인포그래픽=챗GPT] 정부는 외교부와 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부의 세종 이전을 위한 법 개정도 추진한다. 현행 행복도시법상 이들 5개 부처는 이전 제외기관으로 규정돼 있다. 정부는 국회와 협력해 해당 조항을 개정하고 이전에 필요한 예산을 확보할 방침이다. 윤 장관은 "국회와 긴밀히 협력하여 외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부를 이전 제외기관에서 삭제하는 행복도시법 개정과 필요한 예산 확보를 추진하겠다"고 밝혔다. 이전 공무원과 가족의 정착을 위한 주거·교통 지원방안도 마련한다. 윤 장관은 "기관 이전은 공무원과 가족의 생활에 큰 변화를 가져오는 만큼, 충분히 소통하며 이전에 따른 어려움을 줄여 나가겠다"고 말했다. 이어 "중앙행정기관의 이전은 단순히 정부의 공간을 옮기는 데 그치는 일이 아니다"라며 "수도권 일극체제를 극복하고, 국토를 균형있게 활용하는 공간전략이자, 대한민국의 지속가능한 미래와 새로운 도약을 이끄는 성장전략"이라고 강조했다. 그러면서 "정부는 국민 불편을 최소화하면서 기관 이전과 업무방식 개선을 함께 추진하여, 행정수도 세종의 기능을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.   abc123@newspim.com 2026-10-13 14:12
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'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 18일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제 DAY OFF SEOUL' 포스터 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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