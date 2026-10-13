국민연금, AI로 통화정책 분석 10분 만에

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공공기관 최초 AI 에이전트 기반 데이터 분석체계 구축

기존 8시간 걸리던 업무 자동화, 이달 16일 AWS와 성과 공유회

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금공단이 인공지능(AI) 에이전트를 활용한 데이터 분석체계를 구축해 주요국 통화정책과 기업 실적을 자동으로 분석·요약할 수 있게 됐다. 기존에 약 8시간이 걸리던 통화정책 분석 업무를 10분 만에 처리할 수 있는 시스템이다.

국민연금공단은 공공기관 최초로 AI 에이전트 기반 데이터 분석체계를 구축했다고 13일 밝혔다.

공단은 오는 16일 서울에서 아마존웹서비스(AWS)와 '클라우드 기반 리서치 AI 에이전트 개념검증(PoC)' 성과 공유회를 열고, 개념검증 결과와 향후 기금운용 업무 적용 방안을 논의할 예정이다.

이번 개념검증은 주요 투자정보를 신속하고 체계적으로 분석하고 기금운용 리서치 업무의 효율성을 높이기 위해 지난 6~9월 약 4개월간 진행됐다.

주요 과제는 ▲AI 기반 주요국 중앙은행 통화정책 분석 ▲생성형 AI 활용 기업 실적 코멘터리 분석 ▲AI 기반 주식시장 리서치 통합분석 등 3가지다. 이 가운데 통화정책과 기업 실적 분석 등 2개 과제의 개념검증을 완료했다.

국민연금공단 본사 전경. [사진=국민연금공단]

통화정책 분석 시스템은 미국 연방준비제도(Fed), 유럽중앙은행(ECB), 일본은행(BOJ) 등의 통화정책 결정문과 기자간담회 자료를 자동으로 수집·요약한다. 이전 발표와 비교해 정책 기조와 주요 문구의 변화를 분석한 뒤 보고서까지 작성하는 방식이다.

이를 통해 운용역이 직접 수행할 경우 통상 8시간 안팎이 소요되던 통화정책 분석 업무를 약 10분 만에 처리할 수 있게 됐다.

기업 실적 분석에도 AI 에이전트를 적용했다. 기업별 실적 코멘터리를 자동으로 수집하고 분기별 변화와 기업 간 전망 차이를 실시간으로 비교·분석한다. 향후 실적과 전망을 요약하는 기능도 구현했다.

기존에는 여러 운용역이 기업 실적 분석에 분기마다 약 180시간을 투입했다. 공단은 이번 시스템을 통해 반복적인 자료 수집과 분석에 필요한 시간을 줄일 수 있게 됐다고 설명했다.

이번 개념검증은 공개 데이터만을 활용해 진행됐다. 내부 기금운용 정보나 비공개 정보를 외부로 전송하지 않는 방식으로 보안 위험을 최소화했다는 설명이다.

공단은 이번 성과를 바탕으로 AI 기반 주식시장 리서치 통합분석 과제를 추진할 계획이다. 글로벌 대체투자 자산의 세무·회계 검토 등 기금운용 관련 업무에서도 AI 활용 분야를 단계적으로 확대할 예정이다.

김성주 국민연금공단 이사장은 "이번 개념검증을 통해 AI를 활용한 기금운용 리서치 업무 효율화 가능성을 확인했다"며 "앞으로도 AI 활용분야를 단계적으로 확대해 운용역이 투자 본연의 업무에 집중할 수 있는 환경을 조성하고 기금운용의 전문성과 효율성을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com