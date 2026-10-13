유진투자증권, 서울오픈 무료 관람권 이벤트

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이달 21일까지 '유진라이브'에서 신청…추첨 통해 1인 2매 제공

오는 25일 올림픽공원서 개막…정현·권순우·마린 칠리치 등 출전





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권은 오는 25일 개막하는 '2026 유진투자증권 서울오픈 챌린저 테니스 대회'를 앞두고 테니스 팬들을 대상으로 무료 관람권 증정 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 유진투자증권이 2년 연속 대회 타이틀스폰서로 참여하는 것을 기념해 마련됐다. 관람을 원하는 테니스 팬은 오는 21일까지 유진투자증권의 브랜드 커뮤니티 '유진라이브'에서 신청할 수 있다. 추첨을 통해 선정된 당첨자에게는 사이드라인석 관람권을 1인당 2매씩 제공한다.

'2026 유진투자증권 서울오픈'은 오는 25일부터 11월 1일까지 서울 올림픽공원 테니스코트에서 열린다. 우승자에게 남자프로테니스(ATP) 랭킹 포인트 125점이 주어지는 챌린저 125 등급 대회로, 총상금은 22만5000달러다. 유진투자증권은 국내 남자 테니스 대회 가운데 최대 규모라고 설명했다.

올해 대회에는 국내 선수 정현과 권순우를 비롯해 2026 아이치·나고야 아시안게임 단식 금메달리스트인 홍콩의 콜먼 웡, 지난해 서울오픈 우승자 시마부쿠로 쇼, 2023년 챔피언 부윈차오커터 등이 출전을 확정했다.

[사진=유진투자증권]

그랜드슬램 대회에서 우승 1회와 준우승 2회를 기록한 크로아티아의 마린 칠리치도 참가 의사를 밝혔다.

유소년 대회인 '2026 유진투자증권 넥스트젠 인비테이셔널' 우승자 조민혁과 준우승자 김태우도 와일드카드 자격으로 출전할 예정이다.

유진투자증권에 따르면 지난해 대회에는 주말에만 1만2000여명의 관람객이 방문했다. 회사는 올해도 테니스 팬들의 현장 관람 기회를 확대하기 위해 이번 이벤트를 마련했다.

유진투자증권 관계자는 "지난해 주말에만 1만2000여 명이 운집하는 등 테니스에 대한 대중들의 뜨거운 열기를 확인한 바 있다"며 "올해는 더 많은 분이 경기장에서 수준 높은 플레이를 즐기실 수 있도록 관람권 증정 이벤트를 준비했으니 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

이벤트의 자세한 참여 방법은 유진투자증권 브랜드 커뮤니티 '유진라이브'에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com