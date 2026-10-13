김소현, 놀이공원서 뽐낸 풋풋한 매력…'연애박사' 설렘 지수 ↑

AI 핵심 요약beta
- 13일 소속사는 김소현의 ‘연애박사’ 촬영 현장 비하인드 컷을 공개했다
- 김소현은 놀이공원에서 임유진의 싱그럽고 사랑스러운 매력을 드러냈다
- 유진은 민재를 향한 질투로 풋풋한 짝사랑의 시작을 알렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김소현이 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 풋풋한 짝사랑을 시작한 가운데, 싱그러운 매력이 돋보이는 촬영 현장 비하인드 컷으로 청춘 로맨스의 설렘을 더했다.
13일 소속사 피치컴퍼니는 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 임유진 역으로 활약 중인 김소현의 촬영 현장 비하인드 컷을 공개했다.
사진 속 김소현은 놀이공원을 배경으로 밝고 발랄한 분위기를 뽐냈다. 환한 미소를 짓는가 하면 카메라를 향해 엄지손가락을 들어 보이는 등 현장의 유쾌함부터 캐릭터 특유의 싱그러운 매력까지 고스란히 전한 것. 특히 하트 조형물 앞에서 손하트 포즈를 취하며 사랑스러운 분위기를 완성한 그는 놀이공원에서 피어나는 청춘 로맨스의 설렘을 더욱 돋보이게 했다.
한편, 김소현은 '연애박사' 초반부터 당차고 긍정적인 에너지를 비롯해 청춘의 성장기를 섬세하게 표현하며 극을 이끌었다. 지난 3회에서는 로봇 연구실 생활에 본격적으로 돌입한 유진이 연구실 사람들과 함께 놀이공원을 찾았다. 이때 같이 간 차서현(한도이 )이 박민재(추영우)에게 머리띠를 써달라고 장난치며 다정한 모습을 보이자 질투를 느낀 유진. 끝내 머리띠를 쓰지 않은 민재와 단둘이 남은 순간 그는 머리띠를 써달라며 끈질기게 부탁했다. 결국 머리띠를 착용해 준 민재를 보며 만족스러움을 드러냈다.
이처럼 민재를 의식하기 시작한 유진의 행동은 풋풋한 짝사랑의 시작을 알리며 안방극장을 미소 짓게 만들었다. 이에 오늘 공개되는 4회 역시 많은 기대를 모으는 바. '연애박사' 4회는 오늘 밤 10시 ENA에서 방송되며, 디즈니+와 KT 지니 TV에서도 공개된다.
moonddo00@newspim.com