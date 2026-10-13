킥플립 새 앨범, 초동 53만2434장…커리어 하이 달성

AI 핵심 요약beta
- 킥플립은 13일 새 앨범으로 초동 53만2434장을 기록했다
- 신보는 한터차트와 써클차트 주간 앨범 차트 1위에 올랐다
- 멤버 전원이 전곡 작업에 참여해 자체 초동 기록을 경신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 킥플립이 새 앨범 '킥 오프 더 월 파트 원(KICK OFF THE WALL Pt.1)'으로 초동 커리어 하이를 달성했다.
13일 음반 집계 사이트 한터차트에 따르면 킥플립의 '킥 오프 더 월 파트 원'은 초동(발매일 기준 일주일 간의 판매량) 53만2434장을 돌파했다.
이로써 킥플립은 데뷔 앨범 '플립 잇, 킥 잇(Flip it, Kick it!)', 미니 2집 '킥 아웃, 플립 나우(Kick Out, Flip Now!)', 미니 3집 '마이 퍼스트 플립(My First Flip)', 미니 4집 '마이 퍼스트 킥(My First Kick)'에 이어 새 앨범으로 자체 초동 기록을 경신했다.
또한 멤버들이 전곡 크레디트에 이름을 올린 신보는 한터차트 주간 음반 차트(2026.10.05~2026.10.11)와 써클차트 주간 리테일 앨범 차트(2026.10.04~2026.10.10) 1위에 올랐다.
새 앨범 '킥 오프 더 월 파트 원'은 질문과 대답이라는 유기적인 구조가 돋보이는 더블 타이틀곡부터 '0 (Young)', '휘청 (Rockin', 락킹)', '헤이트 블루베리(hate blueberry)', '드롭 인(Drop In)', '우리 같이 청춘을 낭비해', '킥 오프 더 월(Kick Off The Wall)'까지 멤버들이 전곡 작업에 참여한 8트랙이 수록됐다.
킥플립은 직접 만든 음악으로 자꾸만 휘청이고 넘어지고 부딪히는 청춘에게 완벽한 답을 찾지 않아도 괜찮다는 메시지를 전하며 공감대를 형성하고 있다.
alice09@newspim.com