킥플립, '킥 오브 더 월' MV 티저 공개…거침없는 질주 예고

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 킥플립이 신곡 '킥 오브 더 월(Kick Off The Wall)'로 거침없는 에너지를 예고했다.

소속사JYP엔터테인먼트는 2일 자정 킥플립 공식 SNS에 새 미니 앨범 '킥 오브 더 월 파트 원'(KICK OFF THE WALL Pt. 1)의 더블 타이틀곡 중 하나인 '킥 오브 더 월' 뮤직비디오 티저와 컬래버레이션 포스터 및 이미지를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 킥플립, 이안 디올. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.10.02 moonddo00@newspim.com

영상에는 멤버들이 움직이는 차량 위에서 도심을 달리는 모습과 단체 퍼포먼스가 담겼다. 티저 영상과 함께 공개된 포스터와 포토에서는 팝 가수 이안 디올과 함께 버스를 배경 삼아 역동적인 바이브를 드러내 기대감을 높인다.

'킥 오브 더 월'은 스스로에 대한 의심과 두려움을 떨쳐내고 앞을 가로막는 벽을 힘껏 걷어차듯 망설임 없이 앞으로 나아가자는 당찬 포부를 담은 곡이다. 멤버 계훈과 동화가 작사 작업에 참여했다.

'킥 오프 더 월 파트 원'은 오는 6일 오후 6시 발매되며 같은 날 오후 7시 엠넷 M2 컴백 스테이지를 통해 신곡 무대를 선보인다.

moonddo00@newspim.com