킥플립, 10월 7일 글로벌 컴백 스테이지…'미완성'·'킥 오프 더 월' 공개

AI 핵심 요약beta
- 킥플립이 10월 7일 컴백 스테이지를 선보인다.
- 더블 타이틀곡 ‘미완성’과 ‘킥 오프 더 월’을 공개한다.
- 전 멤버가 전곡 작업에 참여해 성장한 무대를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = JYP엔터테인먼트 보이그룹 킥플립(KickFlip)이 글로벌 컴백 스테이지로 돌아온다.
킥플립은 오는 10월 7일 오후 9시 엠넷과 M2 유튜브 채널, 글로벌 K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스에서 동시 방송되는 '킥플립 컴백 스테이지: 킥 오프 더 월 파트. 1(KickFlip COMEBACK STAGE : KICK OFF THE WALL Pt. 1)'을 통해 팬들과 만난다.
이번 무대에서는 더블 타이틀곡 '미완성'과 '킥 오프 더 월(Kick Off The Wall)'을 비롯해 킥플립의 음악과 퍼포먼스를 만나볼 수 있다. 전 멤버가 전곡 작업에 참여한 만큼 한층 성장한 음악적 역량과 팀만의 색깔을 무대에 담아낼 예정이다. 본 방송에 앞서 오는 10월 6일 오후 7시에는 M2 유튜브 채널을 통해 현장 무대가 생중계된다.
앞서 30일 정오 공개된 티저 영상에는 킥플립 멤버들의 모습이 담겨 글로벌 팬들의 관심을 끌었다.
킥플립의 '킥플립 컴백 스테이지: 킥 오프 더 월 파트. 1'은 오는 10월 7일 오후 9시 엠넷, M2 유튜브 채널, 엠넷플러스에서 글로벌 동시 방송된다.
moonddo00@newspim.com