인텔 "피지컬 AI 확산에 개방형 생태계 필수...기업 간 협력 중요"

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존 힐리 부사장 "기술 개발 넘어 산업계 협력체계 구축해야"

CPU·GPU·NPU 활용한 로봇 플랫폼 지원...안전성·경제성 강조

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 인텔이 피지컬 인공지능(AI)의 산업 현장 확산을 위해 기업 간 협력을 기반으로 한 개방형 생태계 구축이 중요하다고 강조했다. 로봇을 실제 산업 현장에 대규모로 도입하려면 기술 개발뿐 아니라 다양한 하드웨어·소프트웨어 기업이 협력할 수 있는 환경이 필요하다는 설명이다.

존 힐리 인텔 산업·로보틱스 사업부 부사장은 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '피지컬 AI 테크 위크' 행사에서 '피지컬 AI의 미래'를 주제로 특별강연을 진행했다.

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 존 힐리 인텔 부사장이 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '피지컬 AI 테크 위크' 행사에서 발언하고 있다. 2026.10.13 flurry327@newspim.com

힐리 부사장은 "AI처럼 복잡하면서도 잠재력이 큰 기술을 실현하려면 여러 기업 간 협력이 필수적"이라며 "한국은 이러한 생태계의 좋은 사례"라고 평가했다.

힐리 부사장은 로봇 도입이 기술적 과제인 동시에 조직과 업무 방식의 변화가 필요한 문제라고 설명했다.

특히 산업마다 로봇의 활용 목적과 작업 환경이 다른 만큼 다양한 기업이 참여해 각 산업에 적합한 기술과 솔루션을 개발할 수 있어야 한다고 강조했다.

이를 위해 인텔은 하드웨어와 소프트웨어, 시스템 통합 분야의 파트너들과 협력하는 개방형 생태계를 추진하고 있다.

인텔은 파트너 기업들이 다양한 산업에 맞는 로봇 솔루션을 개발할 수 있도록 하드웨어 참조 설계와 소프트웨어 도구를 제공하고 있다. 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU), 신경망처리장치(NPU)를 작업 특성에 따라 활용하고, AI 모델 최적화 도구인 '오픈비노(OpenVINO)'를 통해 실제 기기에서 효율적으로 구동하도록 지원한다.

힐리 부사장은 피지컬 AI의 대규모 도입을 위한 조건으로 실시간 제어와 안전성, 경제성을 제시했다.

로봇은 실제 환경에서 주변 상황을 인식하고 일정한 시간 안에 반응해야 한다. 특히 사람과 함께 작업하는 환경에서는 안전하고 예측 가능한 동작이 중요하다는 설명이다.

그는 로봇의 안전성을 개발 마지막 단계에서 추가하는 것이 아니라 초기 설계부터 반영해야 한다고 강조했다.

힐리 부사장은 "연구실에서 뛰어난 성능을 보이는 로봇이라도 실제 산업 현장에 대규모로 적용하는 것은 훨씬 어렵다"고 지적했다.

이어 "실제 산업 현장에 로봇을 대규모로 도입하려면 안정적인 운영과 비용 효율성을 확보해야 한다"며, "이를 뒷받침할 기술과 산업계의 협력이 필요하다"고 강조했다.

flurry327@newspim.com