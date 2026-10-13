삼성생명, '삼성 골든종신보험' 개정 출시…암 보장·인출 기능 강화

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 종신보험의 인출 활용 기능을 강화하고 암보장형을 새롭게 도입한 '삼성 골든종신보험'을 오는 14일부터 개정 출시한다고 13일 밝혔다. 유병자 고객을 위한 간편 상품도 함께 선보인다.

'삼성 골든종신보험'은 종신보험 본연의 사망보장에 더해 납입한 보험료만큼 인출해 필요한 자금으로 활용할 수 있는 상품으로, 지난해 9월 처음 출시됐다. 납입한 보험료를 인출하더라도 사망보장은 최초 가입금액 이상으로 유지된다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 종신보험의 인출 활용 기능을 강화하고 암보장형을 새롭게 도입한 '삼성 골든종신보험'을 오는 14일부터 개정 출시한다고 13일 밝혔다. [사진=삼성생명] 2026.10.13 yunyun@newspim.com

이번 개정은 가입 문턱을 낮추고 자금 활용 시점을 앞당기는 한편, 암 보장 기능을 더해 고객의 수요를 반영하고 상품 활용도를 높인 것이 특징이다.

먼저 유병자 고객도 가입할 수 있는 '삼성 간편 골든종신보험'을 함께 출시한다. 3가지 간편고지 항목에 해당하지 않으면 가입할 수 있어 건강상 이유로 종신보험 가입이 어려웠던 고객도 사망보장을 준비할 수 있다.

인출 가능 시점도 앞당겼다. 기존에는 7년납 기준 계약일로부터 12년이 지나야 인출이 가능했지만, 개정 이후에는 10년 경과 시점부터 인출할 수 있다. 10년납 상품도 인출 가능 시점이 기존 14년에서 12년으로 단축됐다.

암 보장 기능을 더한 '암보장형'도 새롭게 선보였다. 암보장형은 보험료 납입기간 중 암 진단을 받으면 이후 보험료 납입이 면제된다. 암 진단 시에는 '암진단가산서비스'가 제공돼 기본 인출금액인 납입보험료의 100%에 더해 최대 100%를 추가로 인출할 수 있다.

이에 따라 매년 인출할 수 있는 금액은 납입보험료의 최대 20%로 늘어나 10년간 최대 200%까지 인출할 수 있다. '삼성 간편 골든종신보험'은 추가 인출 한도가 최대 50%로, 10년간 최대 150%까지 인출할 수 있다.

예를 들어 7년납 암보장형에 가입한 뒤 5년 시점에 암 진단을 받으면 남은 2년치 보험료는 내지 않아도 된다. 이후 계약 10년 시점부터는 기본 인출금액 10%에 암진단가산서비스에 따른 추가 인출금액 10%가 더해져 매년 납입보험료의 20%씩 10년간 인출할 수 있다.

가입 연령은 만 15세부터 최대 65세까지이며, 납입기간은 7·10·15·20년 중 선택할 수 있다.

삼성생명 관계자는 "삼성 골든종신보험은 사망보장을 유지하면서 계약 유지 중에도 상품 효용을 누릴 수 있도록 개발한 상품으로 출시 이후 현장에서 높은 관심을 받아왔다"며 "이번 개정으로 가입 문턱을 낮추고 자금 활용 시점을 앞당기는 한편, 암 보장까지 더해 고객의 생애 설계를 보다 폭넓게 지원할 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com