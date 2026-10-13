LG전자, 한국전자전서 AI 생활·산업 솔루션 공개

홈 로봇부터 데이터센터 냉각까지…AI 기술 전방위 적용

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 '한국전자전(KES) 2026'에서 일상 속 인공지능(AI) 고객경험과 산업영역을 움직이는 기술을 선보인다.

LG전자가 13일부터 16일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 제57회 한국전자전(KES 2026)에 참가해 일상생활부터 산업 영역까지 AI 기술을 적용한 제품과 솔루션을 전시한다.

902㎡ 규모의 전시관은 일상생활 영역인 '일상 레이어'와 B2B 기술을 다루는 '산업 레이어'로 구성됐다.

서울 여의도 LG전자 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

일상 레이어에서는 홈 로봇 '클로이드'가 관람객을 맞이한다. 전문가의 관리를 받으면서 사용하는 '가전 구독' 서비스를 소개하며, 냉동얼음정수기, 워시콤보, 식기세척기, 휘센 타워 에어컨 등 구독 제품을 선보인다.

초프리미엄 가전을 활용한 하이엔드 주거 공간 '빌라 드 시그니처'도 마련된다. 주방에는 얼음정수기 냉장고, 와인셀러, 오븐 등을 배치했고, 거실에는 투명 올레드 TV 'LG 시그니처 올레드 T'를 설치해 창밖 풍경과 미디어아트가 이어지는 공간을 연출했다. 별도 청음 공간에서는 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W'와 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'를 통해 시청 경험을 제공한다.

72㎡ 규모의 단층 모듈러 주택 '모노 코어 72'도 전시된다. 스마트코티지는 LG전자의 가전과 냉난방공조, 에너지 솔루션을 집약한 제품이다. 옆에는 AI 홈 솔루션을 차량에 적용한 'AI 모빌리티 솔루션 슈필라움'을 배치했다. 냉장고, 광파오븐, 와인셀러, TV, 사운드바 등을 차량에 적용해 야외에서도 집처럼 편리한 생활을 구현했다.

AI 홈 허브 'LG 씽큐 온'을 활용해 스마트코티지와 슈필라움이 하나의 생활공간처럼 연결되는 솔루션도 소개한다. 집에서 차량에 탑재된 오븐을 미리 예열하거나 차량에서 집 안 상황을 확인하고 가전을 원격으로 제어할 수 있다.

산업 레이어에서는 LG전자의 핵심 기술과 제조 역량을 AI와 결합한 B2B 솔루션을 선보인다. 'AI 데이터센터 솔루션' 공간에서는 열 관리 기술의 핵심인 '칩 투 칠러' 토털 냉각 솔루션을 전시한다. 냉각수를 대량으로 만드는 칠러부터 냉각수 분배장치(CDU), 칩의 열을 직접 흡수하는 콜드 플레이트까지 AI 데이터센터를 식히는 액체냉각 전체 과정을 확인할 수 있다. 약 60년간 축적해온 냉난방공조 기술력을 기반으로 한 열관리 솔루션을 보여준다.

'스마트 팩토리' 공간에서는 AI, 디지털 트윈, 로봇 기술을 결합한 미래형 제조 현장을 선보인다. 자율 이동 협동로봇 'LG MoMa' 3대가 자재를 이송하고 작업을 수행하며 주변 환경의 안전까지 감지하는 모습을 구현했다.

'액추에이터' 공간에서는 LG전자의 모터 기술이 세탁기 DD 모터에서 로봇의 관절을 움직이는 핵심 부품인 액추에이터로 진화하는 과정을 보여준다. 홈 로봇 클로이드와 로봇용 액추에이터 브랜드 '악시움'을 활용해 로봇 관절 내부에서 액추에이터가 작동하는 원리를 확인할 수 있다.

차량 내부를 구현한 'In-Cabin' 공간에서는 AI를 적용해 차량 내부를 더 안전하고 편리한 탑승자 맞춤형 공간으로 바꾸는 'AI 기반 차량용 솔루션'을 선보인다. 차량 전면유리에 투명 OLED 디스플레이를 적용해 운전석 전체로 인터페이스를 확장한 '차량용 디스플레이 솔루션', 운전자의 시선에 따라 안전·편의 정보를 제공하는 '비전 솔루션', AI 큐레이션 기능을 통해 뒷좌석 디스플레이에 맞춤 콘텐츠, 영상 통화, 번역 등 서비스를 제공하는 '엔터테인먼트 솔루션'을 체험할 수 있다.

raul1649@newspim.com