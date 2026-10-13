하나증권, '하나 미국 S&P500 TR ETN' 신규 상장

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 13일 미국 대형주 분산투자 ETN을 상장했다
- 해당 상품은 S&P500 총수익지수를 1배로 추종하며 배당금을 재투자한다
- 환노출형 상품으로 미국 주식과 달러화에 함께 투자할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 13일 미국 대표 대형주에 분산투자하고 주식 배당금을 재투자하는 '하나 미국 S&P500 TR 상장지수증권(ETN)'을 상장했다고 밝혔다.
하나증권에 따르면 하나 미국 S&P500 TR ETN은 S&P다우존스인디시스(S&P Dow Jones Indices)가 산출하는 S&P 500 토탈 리턴 인덱스(Total Return Index)를 1배로 추종하는 상품이다. 지수 구성 기업의 주가 변동을 추종함과 동시에 배당금을 재투자하는 총수익지수 방식이다.
이번 상품 출시로 투자자들이 국내 증시를 통해 미국 대표 기업에 투자하며 자산배분과 장기투자 효과를 누릴 수 있게 됐다고 회사 측은 설명했다.
또한 해당 상품은 미국 달러화에 대한 투자효과를 함께 누릴 수 있는 환노출형 상품으로, 미국 대표 대형주와 달러화에 동시 투자하고자 하는 투자자들의 선택 폭이 넓어졌다.
이상호 하나증권 파생솔루션 부문장은 "이번 상품 출시를 통해 미국 대표 대형주의 주가 변동과 배당 재투자 성과에 함께 투자할 수 있는 선택지를 제공하는 등 ETN상품의 선택 폭을 넓혔다"며 "손님들의 다양한 투자 수요에 부응하는 상품을 적시에 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
한편 하나 미국 S&P500 TR ETN은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는다. 신용위험에 따른 원금손실이 발생할 수 있어 투자 전 상품에 대한 충분한 설명을 듣고 투자해야 한다.
하나증권의 신용등급은 AA(한국신용평가 2026년 5월 4일 기준)이며, 레버리지 상장지수상품(ETP)을 거래할 경우 금융투자교육원의 사전교육을 이수해야만 매수가 가능하다. ETP란 ETN과 상장지수펀드(ETF)를 합쳐서 부르는 용어다.
rkgml925@newspim.com