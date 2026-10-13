북악산 미개방 탐방로 17일부터 전면 개방…대통령경호처 "북악산을 국민께 온전히"

AI 핵심 요약beta
- 대통령경호처는 17일 오전 9시 북악산 마지막 미개방 구간을 전면 개방한다.
- 새 구간은 청운동 방면 남서측 1.32km로 24시간 출입이 가능하다.
- 경호처는 순찰과 CCTV를 운영해 안전관리와 경호 체계를 유지한다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령경호처는 약 59년 동안 일반인 출입이 제한됐던 북악산의 마지막 미개방 구간을 오는 17일 오전 9시부터 전면 개방한다.
경호처는 13일 국민주권정부 출범 이후 일관되게 추진해 온 '열린 경호, 낮은 경호' 원칙을 실천해 경호대상자의 안전을 확보하면서도 '국민이 주인인 나라'의 가치를 담아 국민의 일상과 편의를 최대한 존중하겠다는 취지로 북악산을 전면 개방한다고 밝혔다.
새롭게 열리는 북악산 남서측 구간(청운동 방면)이다. 총 길이 1.32km로, 경호처는 지난해 7월부터 관계기관과 탐방로 신설 및 정비, 경호 안전 조치 등 관련 협력을 진행했다. 국가유산청은 명승 북악산의 가치를 국민이 체감할 수 있는 최적의 탐방환경 조성을 지원했고 종로구는 탐방로 설치 사업을 지원했다.
북악산은 앞서 2020년 1단계(북측 일대)로 탐방로 2.2km가 개방된 바 있다. 또 2022년에는 2단계(남동측 일대)로 탐방로 3.0km가 개방됐다.
대통령경호처는 국민에게 새롭게 개방되는 구간도 기존의 탐방로와 마찬가지로 24시간 출입을 허용한다는 방침이다. 탐방안내소 안전 순찰과 폐쇄회로(CC)TV 운영 등 안전관리 및 경호·경비 체계를 구축해 완벽한 경호·경비 태세를 유지한다는 방침이다.
아울러 국민이 어떠한 불편도 없이 안전하게 산행을 즐길 수 있도록 지원할 계획이다. 이를 위해 지난 7일에는 종로소방서, 산림청, 종로구청, 종로경찰서 등과 함께 개방 예정 구간 내 산불 발생에 대비한 합동 진화 훈련도 실시했다.
황인권 경호처장은 "이번 3단계 미개방 구간 개방을 통해 북악산을 온전히 국민께 돌려드릴 수 있게 됐다"며 "앞으로도 '열린 경호, 낮은 경호' 원칙을 현장에서 적극 실천해 국민의 일상과 공간을 존중하고, 함께 호흡하는 경호기관으로 거듭나겠다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com