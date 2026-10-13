KODEX 미국AI에이전트액티브 상장…메타·팔란티어 담는다

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AI 에이전트 수혜 기업 집중 투자

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 인공지능(AI)이 스스로 업무를 수행하는 'AI 에이전트' 시대로 진입하면서 관련 수혜 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 출시됐다.

삼성자산운용은 AI 에이전트 생태계 전반의 핵심 기업에 투자하는 'KODEX 미국AI에이전트액티브 ETF'를 신규 상장한다고 13일 밝혔다.

이 상품은 AI 에이전트 서비스 구현과 확산 과정에서 수혜가 기대되는 미국 기업에 투자한다.

AI 에이전트가 실제 업무를 수행하는 데 필요한 클라우드와 데이터, 반도체, 전력 인프라, 결제 등 다양한 산업의 기업을 편입해 특정 분야에 치우치지 않는 분산 투자 전략을 적용했다.

삼성자산운용의 'KODEX 미국AI에이전트액티브 ETF'. [사진=삼성자산운용]

액티브 ETF인 만큼 시장 환경과 기업별 성장성을 반영해 편입 종목과 비중을 탄력적으로 조정한다. AI 산업 변화 속도가 빠른 만큼 새로운 AI 에이전트 서비스 출시와 시장 환경 변화에 맞춰 초과 수익을 추구한다는 전략이다.

비교지수는 'Indxx US AI Agents'다. 현재 기준으로 메타와 팔란티어, 팔로알토네트웍스 등 상위 3개 종목 비중이 약 47%를 차지한다.

최근 AI 투자 테마가 반도체 중심에서 AI 서비스를 실제 구현하는 소프트웨어와 플랫폼 기업으로 확산되면서 AI 에이전트 관련 ETF도 새로운 투자 테마로 부상하고 있다.

시장에서는 AI 모델 개발을 넘어 이를 업무와 산업 현장에 적용하는 기업들의 성장성이 향후 AI 산업의 핵심 변수로 꼽힌다.

한동훈 삼성자산운용 매니저는 "AI 산업이 인프라 구축을 넘어 실제 업무에 활용되는 단계로 빠르게 확장되는 가운데 그 중심에는 AI 에이전트가 있다"며 "이 ETF는 AI 생태계 전반에 분산 투자하면서 액티브 운용을 통해 빠르게 변화하는 AI 시장 트렌드에 대응하는 상품"이라고 말했다.

plum@newspim.com