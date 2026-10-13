아크릴, 과기정통부와 "피지컬 AI 기술·사업 현황 점검"

GPU·NPU 혼합 운영으로 산업·의료 현장 실증 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 인프라 전문기업 아크릴이 과학기술정보통신부와 피지컬 AI 기술 개발 현황을 점검하고 전북 국책사업 실증 계획을 논의했다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 지난달 30일 이도규 정보통신정책실장 일행이 아크릴을 방문해 피지컬 AI 국책 연구개발 사업 참여 기업의 추진 상황을 확인하고 애로사항을 청취했다. 양측은 AI 모델·인프라 운영 소프트웨어의 국산화와 산업·의료 분야 확산 방안을 논의했다.

아크릴은 GPU 운영 플랫폼 'GPUBASE'를 통해 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드 플랫폼(GCP) 등 주요 클라우드와 7종의 GPU 환경에서 대규모 작업 처리와 이기종 GPU 자원 배분, 통신 최적화 성능을 검증했다.

리벨리온 AI 반도체와의 연동 검증을 완료했으며, 퓨리오사AI와도 NPU 기반 통합 솔루션 개발을 추진 중이다. 리벨리온 NPU 연동 기술은 과기정통부·정보통신기획평가원(IITP)이 추진하는 'PIM-NPU 기반 거대 인공신경망 처리 플랫폼 SW 기술개발' 사업의 일환으로 개발되고 있다.

(왼쪽부터) 정연란 과기정통부 사무관, 이도훈 아크릴 CSO, 신현경 아크릴 부대표, 이도규 과기정통부 정보통신정책실장, 박외진 아크릴 대표, 박태완 과기정통부 정보통신산업정책국장, 이주식 과기정통부 정보통신산업정책과장, 염익준 아크릴 CTO가 기념촬영을 하고 있다. [사진=아크릴]

아크릴은 이 같은 AI 인프라 운영 기술을 바탕으로 피지컬 AI 사업으로 영역을 확대하고 있다. 과기정통부·정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 '협업지능 피지컬AI 기반 SW플랫폼 연구개발 생태계 조성' 사업에서 성균관대학교가 주관하는 과제에 참여해 VLA(Vision-Language-Action) 모델의 학습·추론, 이기종 로봇 연결, 협업 절차 및 데이터 전달 체계 구축, 현장 운영 데이터 수집 등을 담당한다. 현대위아와 원광대병원에서는 산업·의료 현장 실증을 추진할 예정이다.

전북 국책사업에서는 피지컬 AI 플랫폼 'Jonathan.PAI'와 연계한 'PHYSICALBASE'를 통해 제조사가 서로 다른 로봇을 하나의 환경에서 연결하고, AI 모델을 실제 로봇에 배포·실행할 수 있는 체계를 구축한다. GPUBASE로 연산 자원을 운영하고 AI 모델을 관리한 뒤, PHYSICALBASE에서 로봇 연결과 작업 실행을 담당하는 구조다. 실시간 응답과 전력 효율이 중요한 현장 추론에는 국산 NPU를 함께 활용할 수 있도록 GPU·NPU 혼합 운영 기술을 적용해 나갈 계획이다.

의료 분야에서는 기존 AI 사업 경험을 피지컬 AI로 확장한다. 아크릴은 의료 AI 모델과 데이터 플랫폼 개발, 의료기기 품목 허가 4건 등 의료 현장에서 데이터 해석과 성능 검증 경험을 축적해 왔다. 전북 국책사업에서는 이를 바탕으로 CAR-T 제조공정의 검체·시료 처리와 장비 간 인계 등 실제 의료 업무를 대상으로 로봇 적용 가능성을 검증할 계획이다.

박외진 아크릴 대표이사는 "전북 국책사업을 통해 AI 모델과 연산 인프라, 이기종 로봇을 하나의 환경에서 연결하고 산업·의료 현장에서 실증해 국산 피지컬 AI의 경쟁력과 사업화 기반을 확보하겠다"고 말했다.

한편 아크릴은 향후 전북에서 GPU와 로봇을 공동 활용할 수 있는 학습·실증 환경을 구축하고, 현장에서 축적한 데이터와 실증 성과를 기술 고도화에 활용해 제조·의료 등 다양한 산업 현장으로 피지컬 AI 적용 범위를 확대할 방침이다.

nylee54@newspim.com