버거킹, 블랙 트러플치즈 버거 출시…내년 1월 5일까지 판매

AI 핵심 요약beta
- 버거킹은 13일 블랙 트러플치즈 버거를 14일 출시한다고 밝혔다
- 신제품은 트러플 번·치즈·소스와 와퍼 패티를 함께 구성했다
- 버거킹은 전국 매장에서 내년 1월 5일까지 한정 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 버거킹은 트러플 번·치즈·소스를 사용한 신제품 '블랙 트러플치즈 버거'를 오는 14일 출시한다고 13일 밝혔다.
신제품은 내년 1월 5일까지 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 한정 판매한다. 가격은 단품 1만700원, 세트 1만2900원이다.
블랙 트러플치즈 버거에는 트러플을 넣은 번과 치즈, 소스가 함께 사용된다. 버거킹은 세 가지 재료로 트러플 향을 강조했다고 설명했다.
직화 방식으로 구운 와퍼 패티에 구운 버섯과 반숙 계란도 더했다. 버섯과 계란은 각각 감칠맛과 부드러운 식감을 내는 재료로 활용했다.
버거킹은 트러플 메뉴 경험자를 대상으로 진행한 조사에서 소비자들이 트러플 풍미를 메뉴 선택의 핵심 요인으로 꼽은 점을 제품 개발에 반영했다고 밝혔다.
제품에는 블랙 트러플을 연상시키는 색상의 번을 적용했다. 버거킹은 번과 반숙 계란, 구운 버섯을 통해 재료의 특징을 드러내도록 구성했다고 설명했다.
kji01@newspim.com