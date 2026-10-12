버거킹, 익선동에 R&D 공간 '플레임랩'…10월 공개

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 버거킹이 제품 연구개발(R&D) 역량 강화를 위한 신규 공간 '플레임랩'을 서울 종로구 익선동에 조성하고 10월 중 정식 공개한다.

버거킹, 제품혁신센터 '플레임랩'. [사진= 버거킹]

플레임랩은 신메뉴 개발과 기존 제품의 품질 향상을 위한 R&D 공간으로, 변화하는 소비자 취향과 외식 트렌드를 반영해 새로운 아이디어를 제품으로 구현한다. 버거킹은 품질 혁신 프로젝트 '킹스 로드'로 주요 메뉴의 맛과 품질을 개선해왔고, 최근 플래그십 스토어 '플레임그라운드'에 이어 이번 공간으로 제품 경쟁력 강화에 힘을 싣는다. 버거킹 코리아는 올해 매출 1조원을 바라보고 있다.

소비자 대상 프로그램도 운영한다. 제품개발 공간을 둘러보는 '랩투어'와 재료 선택부터 완성까지 직접 체험하는 '헤브잇유어웨이' 프로그램을 선보일 예정이다.

버거킹 관계자는 "플레임랩을 통해 고객의 목소리를 제품 개발 과정에 더욱 적극적으로 반영하고, 버거킹만의 차별화된 메뉴 경쟁력을 강화해 미래성장의 디딤돌 역할을 해 나갈 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com