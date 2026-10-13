SK어스온, 베트남 광구서 원유 생산…추가 유층도 발견

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9월 말 조기 생산 개시…회수 가능 자원량 약 6000만 배럴 추산

추가 개발 시 하루 최대 2만5000배럴…인접 구조 연계 개발 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK어스온이 베트남 15-1/05 광구에서 첫 원유 생산을 시작하고 인근에서 유층을 추가로 발견했다. 기존 생산 광구와 인접한 지역을 연계 개발해 베트남 내 자원개발 사업을 확대한다는 계획이다.

SK이노베이션의 에너지 자원개발 자회사 SK어스온은 베트남 15-1/05 광구 내 황금낙타 구조에서 지난 9월 말 첫 원유 생산을 개시했다고 13일 밝혔다. 2024년 본격적인 개발에 착수한 지 약 2년 만이다.

베트남 15-1/05 광구 황금낙타 구조 생산 플랫폼.[사진=SK이노베이션]

광구 운영권자인 미국 머피오일은 황금낙타 구조의 생산 준비를 조기에 마무리해 당초 계획보다 앞서 생산을 시작했다. 현재 첫 번째 생산정을 통해 원유를 생산하고 있으며, 추가 생산정을 순차적으로 시추해 생산량을 늘릴 계획이다.

황금낙타 구조의 회수 가능한 추산 자원량은 약 6000만 배럴이다. 머피오일은 추가 개발을 완료하면 광구 전체 기준 일일 생산량이 최대 2만5000배럴에 이를 것으로 추산했다.

SK어스온은 이번 생산 개시로 2003년 원유 생산을 시작한 베트남 15-1 광구에 이어 현지 생산 거점을 확대하게 됐다. SK어스온은 15-1/05 광구 지분 25%를 보유하고 있으며, 머피오일과 베트남 국영 석유회사 PVEP의 지분은 각각 40%, 35%다.

추가 유층 발견 성과도 나왔다. SK어스온과 머피오일은 황금낙타 구조 인근 북하얀낙타 구조의 탐사정에서 심도 약 3800m 부근을 시추해 두께 56m의 유층을 발견했다.

앞서 양사는 지난해 5월 같은 광구 내 붉은낙타 구조에서도 원유를 발견하고 시험 생산에 성공했다. SK어스온은 머피오일, PVEP와 함께 북하얀낙타 구조에 대한 추가 평가를 진행할 예정이다. 황금낙타 구조와 붉은낙타 구조의 연계 개발도 추진해 자원량과 생산량을 확대한다는 방침이다.

SK어스온은 인근 15-2/17 광구에서도 원유를 발견하는 등 베트남 쿨롱 분지에서 자원개발 사업을 진행하고 있다. 지리적으로 인접한 광구 간 기술과 경험을 공유하고 개발 효율을 높이는 '클러스터링 전략'을 통해 현지 사업을 확대할 계획이다.

SK어스온 관계자는 "황금낙타 구조의 첫 원유 생산은 베트남에서 추진해 온 클러스터링 전략의 결실"이라며 "앞으로도 인접 광구 간 연계 개발을 통해 베트남 사업을 확대하고, 동남아시아 자원개발 시장에서 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com