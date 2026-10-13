리센느 빵 100만개 팔렸다…CU, K팝 상품 공략 강화

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K팝 아이돌 노래 3곡 중 무작위 수록... 판매가 5000원

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CU가 아이돌 앨범과 협업 빵에 이어 음악을 들을 수 있는 캔디를 선보이며 케이팝(K-POP) 상품을 확대한다. 국내 팬뿐 아니라 외국인 관광객의 구매 수요를 겨냥해 편의점에서 즐길 수 있는 콘텐츠와 상품을 늘린다는 구상이다.

CU는 오는 14일 골전도 원리를 활용한 '노래캔디' 3탄을 출시한다고 13일 밝혔다. 가격은 5000원이다.

CU는 오는 14일 캔디를 입에 물면 음악이 들리는 이색 상품 '노래캔디(5,000원)' 3탄을 출시한다고 밝혔다. 사진은 노래캔디 모습. [사진=CU 제공]

이번 상품에는 리센느의 '런어웨이(Runaway)', 츄의 '엑스오, 마이 사이버러브(XO, My Cyberlove)', 이븐의 '뱉어' 등 세 곡 가운데 한 곡이 무작위로 담긴다.

전원을 켜고 캔디를 입에 넣어 가볍게 물면 미세한 진동이 턱뼈를 거쳐 달팽이관으로 전달돼 음악이 들리는 방식이다. 약 40초간 감상할 수 있으며 동봉된 귀마개를 착용하면 소리를 더 선명하게 들을 수 있다. 진동으로 음악을 전달하는 만큼 주변 사람에게는 소리가 잘 들리지 않는다는 설명이다.

앞서 출시한 노래캔디도 판매 성과를 냈다. 지난 7월 선보인 1탄은 드라마 '선재 업고 튀어'의 삽입곡 '소나기'를 담은 상품으로, 출시 월 CU 토이캔디 매출 1위에 올랐다. 지난달 출시한 아이들 협업 상품인 2탄도 9월 같은 상품군 매출 상위권에 들었다.

CU는 아이돌 앨범과 협업 먹거리로도 케이팝 상품 구색을 넓히고 있다. 외국인 방문이 많은 홍대와 성수 등 주요 상권에서 앨범을 판매하고 있으며, 올해는 엔하이픈과 투모로우바이투게더, 코르티스 등의 앨범을 선보였다.

공식 모델인 리센느와 협업한 자체 베이커리 브랜드 '베이크 405(BAKE 405)' 상품도 인기를 끌고 있다. 리센느 빵은 누적 판매량 100만개를 넘어섰다. CU에 따르면 현재도 수요가 공급을 웃돌고 있다.

외국인 고객의 구매도 늘고 있다. 올해 중국 국경절 기간인 지난 1~7일 CU에서 중국인 고객이 구매한 상품 가운데 아이돌 앨범이 전년 동기 대비 가장 높은 매출 증가율을 기록했다.

송윤선 BGF리테일 스낵식품팀 책임은 "아이돌 앨범부터 아티스트 협업 상품, 노래캔디까지 다양한 방식으로 케이팝을 접할 수 있는 상품을 선보이고 있다"며 "고객 관심사와 트렌드를 반영한 상품을 통해 CU에서 케이팝을 색다르게 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com