전주시, 수소산업 육성방향 '모색'…새만금 9조 투자 대응

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 12일 수소산업 전문가들과 육성 방향을 모색했다.
- 전주시는 2026년 수소산업 심포지엄을 열고 대응책을 논의했다.
- 새만금 투자 확대 속 수소 인프라 확산 의지를 밝혔다.
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현대차 새만금 투자·수소 모빌리티 확장 등 전주 수소산업 대응 전략 제시
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 수소산업 전문가들과 함께 새만금 투자 확대와 국가 균형발전 전략에 대응한 지역 수소산업의 육성 방향을 모색했다고 12일 밝혔다.
전주시는 이날 전북테크비즈센터에서 수소산업 관련 산·학·연 관계자 100여 명이 참석한 가운데 '수소산업의 방향성 모색'을 주제로 '2026년 전주시 수소산업 심포지엄'을 개최했다.
이번 심포지엄은 '5극 3특' 전략에서 전북의 핵심 성장엔진으로 그린수소 플랫폼이 확정되고 현대자동차그룹의 9조 원 규모 새만금 투자가 본격화되는 상황에서 전주시 수소산업의 역할과 추진 방향을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 김진후 새만금개발청 로봇수소추진단장은 '현대자동차 새만금 9조 원 투자와 전북의 미래'를 주제로 기조강연을 진행했다.
이어 이지훈 전북연구원 책임연구원이 '현대자동차 새만금 투자와 5극 3특 시대, 전주시 수소산업의 대응방안'을 발표했다.
김명환 한국자동차연구원 수소동력연구본부장은 '친환경 이동수단 수소 모빌리티의 확장방안'을 주제로 기술 동향과 확장 계획을 공유했다.
패널토의에서는 최백렬 전북연구원장이 좌장을 맡고 김영권 전북테크노파크 에너지산업육성단장, 강경수 한국에너지기술연구원 수소에너지연구소장, 남궁문 원광대학교 교수, 이근제 현대자동차 RH사업기획담당 분과장 등 산·학·연 전문가들이 참여해 전주시 수소산업 육성 방안을 논의했다.
조지훈 전주시장은 "지금 전북의 수소산업은 중요한 전환점에 서 있다"며 "그동안 구축해 온 수소 인프라를 기반으로 수소산업을 육성하고 시민의 일상 속에 수소에너지가 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com