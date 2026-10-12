경동나비엔, 북미 HVAC 전략 거점 구축…현지 생산기지 설립 가속

AI 핵심 요약beta
- 경동나비엔이 12일 미국 뉴저지·어바인에 센터를 열었다.
- 미 동부·서부 기술·교육 거점으로 북미 대응력을 높인다.
- HVAC·수처리 확장하고 현지 생산기지 구축도 추진했다.
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R&D 및 품질 대응 선순환 체계 구축
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 경동나비엔이 미국 뉴저지와 캘리포니아주 어바인에 '이노베이션 센터' 및 '트레이닝 아카데미'를 개소했다고 12일 밝혔다. 경동나비엔은 이번 거점 구축을 통해 미국 동부와 서부를 아우르는 기술·교육 네트워크를 확보하고 북미 시장에 최적화된 제품 개발 역량을 한층 강화할 계획이다.
현지시간으로 지난 6일 뉴저지와 9일 어바인에서 각각 개최된 개소식에는 존스톤 등 북미 주요 유통사와 인도어 웨더를 비롯한 설치·시공업체 관계자 등 총 170여 명이 참석했다.
이번에 문을 연 이노베이션 센터는 북미 지역의 주거환경과 설치 조건에 적합한 제품을 개발하고 현지 엔지니어링 및 품질 대응력을 높이기 위한 기술 허브다. 제품 시험과 필드 테스트를 실시해 성능을 검증하고 현장에서 발생하는 품질 이슈를 분석해 부품 및 제품 개선에 반영하는 역할을 담당한다. 또한 현지 연구기관 및 학계와의 협력을 늘리고 한국 본사 R&D 부서와 연계해 제품 인증과 개발을 지원한다.
함께 개소한 트레이닝 아카데미는 시공 전문가와 설치기사, 대리점 관계자 등을 대상으로 한 교육 거점이다. 전용 강의실과 실습 공간을 갖추고 이론 교육부터 제품 시연, 설치 및 정비 실습까지 체계적인 과정을 운영한다. 교육 범위 역시 기존 온수기·보일러에서 냉난방공조(HVAC) 및 수처리 시스템 등 신사업 분야로 확장한다. 경동나비엔은 두 시설의 연계 운영을 통해 현장에서 수렴한 의견을 R&D에 반영하는 선순환 구조를 다질 방침이다.
경동나비엔은 이번 개소를 계기로 북미 HVAC 시장 공략에 박차를 가한다는 방침이다. 그간 온수기와 보일러 분야에서 구축해 온 입지를 바탕으로 히트펌프, 히트펌프 온수기, 수처리 시스템 및 향후 선보일 '하이브리드 시스템' 등 다각화된 냉난방 솔루션을 고도화할 예정이다. 아울러 제품 공급의 안정성과 신속성을 확보하기 위해 미국 현지 생산기지 구축도 본격 추진한다.
stpoemseok@newspim.com