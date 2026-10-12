크래프톤, 신작 '왈츠앤잼' 12월 3일 글로벌 출시

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤 플라이웨이게임즈가 12일 왈츠앤잼을 12월 3일 출시한다고 밝혔다.
- 기억을 잃은 왈츠와 영혼 강아지 잼이 다운타운을 탐험하는 게임이다.
- 스팀과 닌텐도 스위치 2, PS5로 동시 출시되며 데모도 무료다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일곱 가지 죄악에서 영감...퍼즐·전투 결합
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 플라이웨이게임즈가 신작 액션 어드벤처 플랫포머 게임 '왈츠앤잼(Waltz and Jam)'을 오는 12월 3일 글로벌 출시한다고 12일 밝혔다.
'왈츠앤잼'은 기억을 잃은 채 깨어난 영혼 '왈츠'와 영혼 강아지 '잼'이 사후 세계 '다운타운'을 탐험하는 이야기를 담은 게임이다. 인간의 일곱 가지 죄악에서 영감을 얻은 다운타운은 서로 다른 분위기와 게임 진행 요소를 갖춘 일곱 개 챕터로 구성됐다.
게임은 애니메이션 스타일의 그래픽을 활용해 사후 세계를 표현했다. 이용자는 왈츠의 장난감과 잼의 변신 능력을 조합해 퍼즐을 해결하고 적과 전투를 벌이며 다운타운의 비밀을 파헤치게 된다.
플라이웨이게임즈는 지난 9일 열린 글로벌 게임 쇼케이스 '더 트리플 아이 이니셔티브(The Triple-i Initiative)'에서 신규 트레일러를 공개하고 출시일과 지원 플랫폼을 발표했다.
공개된 영상에는 왈츠와 잼이 다운타운을 탐험하면서 퍼즐을 풀고 전투를 펼치는 모습 등이 담겼다.
게임은 12월 3일 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)과 닌텐도 스위치 2, 플레이스테이션 5(PS5)로 동시 출시된다.
더 트리플 아이 이니셔티브는 세계 각국의 게임 개발사들이 참여하는 온라인 쇼케이스로, 광고나 별도 진행자 없이 약 45분간 게임 트레일러를 연속으로 공개하는 방식으로 진행된다. 올해 행사에서는 약 40개 게임의 최신 정보가 공개됐다.
현재 '왈츠앤잼'의 데모 버전은 스팀에서 무료로 플레이할 수 있다. 게임에 관한 자세한 정보는 스팀 상점 페이지에서 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com