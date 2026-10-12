퍼시픽 뮤직 그룹, 일본 지사 설립…첫 아티스트 제이피 더 웨이비 영입

AI 핵심 요약beta
- 퍼시픽 뮤직 그룹이 10일 일본 지사 PMG 재팬을 설립했다
- 일본 아티스트와 글로벌 시장 연결·지원에 나섰다
- JP THE WAVY를 첫 영입하고 아시아·서구권 확장을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 퍼시픽 뮤직 그룹(PMG)이 일본 지사를 설립하고 아시아 음악 시장을 잇는 글로벌 네트워크 확장에 나선다.
퍼시픽 뮤직 그룹은 지난 10일 일본 음악 시장과 글로벌 음악 산업을 연결하고 현지 아티스트들의 국내외 활동을 지원하기 위해 PMG 재팬을 설립했다고 밝혔다.
홍콩에 본사를 둔 퍼시픽 뮤직 그룹은 아시아 각 지역의 아티스트를 발굴·육성해 세계 시장에 소개하는 음악 레이블 및 콘텐츠 기업이다. 이번 일본 지사 설립을 계기로 현지 네트워크를 활용한 아티스트 개발과 음반 제작, 매니지먼트, 프로모션, 브랜드 파트너십, 국가 간 협업 등 사업 영역을 확대할 계획이다.
PMG 재팬은 일본 아티스트들의 국내외 활동 기회를 넓히는 동시에 글로벌 아티스트와 일본 및 아시아 팬들을 연결하는 역할을 맡는다. 이를 바탕으로 일본을 거점으로 한 범아시아 음악 네트워크 구축에도 힘을 쏟을 예정이다.
PMG 재팬의 공동 대표는 타케시마 토모미와 시마다 미미가 맡는다. 두 사람은 "PMG 재팬의 출범은 일본 음악 산업과 소속 아티스트에 대한 현지의 깊은 이해와 글로벌 음악 비즈니스에서 쌓아온 국제적인 시각을 하나로 모으는 일"이라며 "일본 현지의 실질적인 관계를 바탕으로 로컬의 통찰력과 글로벌 도달력이 함께 어우러지는 허브가 되길 바란다"고 전했다.
첫 번째 아티스트로는 일본 힙합 아티스트 제이피 더 웨이비(JP THE WAVY)가 합류했다. 트렌디한 사운드와 패션을 중심으로 독자적인 비주얼 아이덴티티를 구축한 그는 음악을 비롯해 다양한 청년 문화를 넘나들며 일본 힙합 신에서 주목받고 있다.
제이피 더 웨이비는 새로운 파트너십을 바탕으로 신곡 발매에 나선다. PMG는 일본을 넘어 아시아 전역과 미국을 비롯한 서구권 시장에서도 활동 기회를 넓힐 수 있도록 지원할 방침이다.
앞서 퍼시픽 뮤직 그룹은 지난 3월 15일 한국 지사를 설립하고 가수 티파니 영을 시작으로 브로디, 방용국, 브린, 릴체리 등을 영입했다.
한국에 이어 일본까지 현지 거점을 확대한 퍼시픽 뮤직 그룹은 아시아 주요 음악 시장 간 연결을 강화하고 글로벌 아티스트 네트워크 구축에 속도를 낼 전망이다.
moonddo00@newspim.com