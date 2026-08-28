방용국, PMG 코리아와 전속계약…티파니 영·브로디 이어 세 번째 아티스트

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 방용국이 퍼시픽 뮤직 그룹(PMG) 한국 지사와 손잡고 새로운 음악 여정을 시작한다.

PMG 코리아는 28일 방용국과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 방용국은 티파니 영, 브로디에 이어 PMG 코리아의 세 번째 아티스트로 합류했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 방용국. [사진=PMG코리아] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

방용국은 음악을 중심으로 글과 영상 등 다양한 창작 영역에서 자신의 이야기를 표현해 온 아티스트다. PMG 코리아는 방용국의 음악적 역량과 창작자로서의 개성을 바탕으로 음악을 비롯한 폭넓은 활동을 지원할 계획이다.

PMG 코리아는 "방용국은 음악을 비롯해 글과 영상 등 다양한 방식으로 자신의 이야기를 표현해 온 아티스트"라며 "그동안 쌓아온 음악적 역량과 창작자로서의 개성이 더욱 빛날 수 있도록 든든한 파트너로서 함께하고, 새로운 시도와 활동을 적극적으로 지원하겠다"고 전했다.

방용국은 지난 2012년 그룹 B.A.P로 데뷔해 리더로 팀을 이끌었다. 전 앨범의 음악 프로듀싱에도 참여하며 일찍부터 음악적 역량을 인정받았다.

이후 솔로 아티스트로 활동 영역을 넓힌 방용국은 2019년 첫 솔로 정규앨범 '방용국'을 발매했다. 같은 해 5개국 유럽 투어를 전석 매진시키며 글로벌 팬덤을 입증했다.

또한 대한민국 임시정부 수립 100주년을 기념한 MBC 특별기획 '백년만의 귀향, 집으로' OST '커밍 홈(COMING HOME)'에도 참여하며 음악적 행보를 이어갔다.

음악 외 영역에서도 창작자로서 활동을 펼쳤다. 2019년 에세이 '내 얼굴을 만져도 괜찮은 너에게'를 출간했으며, 직접 제작한 다큐멘터리 '숨'은 같은 해 DMZ국제다큐멘터리영화제 오픈시네마 상영작으로 선정됐다.

현재도 글로벌 무대를 중심으로 활동 중이다. 방용국은 오는 30일 파리 공연을 시작으로 런던, 암스테르담, 베를린, 바르샤바, 마드리드 등 유럽 주요 도시와 싱가포르, 서울, 타이베이, 홍콩 등에서 '2026 방용국 월드 투어 해방(BANG YONGGUK WORLD TOUR 'HAEBANG(解方)')pt.1'을 개최한다.

특히 곧 발매 예정인 정규앨범을 앞두고 이번 월드투어에서 미공개 곡을 라이브로 선보일 예정이어서 새 앨범에 대한 기대감도 높아지고 있다.

PMG 코리아의 새로운 아티스트로 합류한 방용국은 앞으로 음악을 중심으로 창작 영역을 확장하며 다양한 활동을 이어갈 예정이다. 글로벌 무대에서 꾸준히 존재감을 보여온 방용국이 PMG 코리아와 함께 어떤 새로운 행보를 보여줄지 관심이 쏠린다.

moonddo00@newspim.com