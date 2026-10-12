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[KPGA] 이대한 우승 첫 '어메이징크리 오픈' 성료, 남자 골프 활성화 기여

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  • 어메이징크리 타이틀 대회, 11일 이대한 우승했다
  • 올해 첫 대회로 남자 선수 출전 기회 넓혔다
  • 어메이징크리, 선수·투어 후원 확대 뜻 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프리미엄 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 타이틀 스폰서로 참여한 KPGA 투어 '어메이징크리 오픈'이 이대한의 우승으로 막을 내렸다. 

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=어메이징크리 오픈' 우승자 이대한이 우승 트로피를 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=어메이징크리] 2026.10.12 iaspire@newspim.com

'어메이징크리 오픈'이 지난 11일 충남 당진 플라밍고CC에서 나흘간의 일정을 마무리했다. 올해 처음 개최된 어메이징크리 오픈은 국내 남자 프로골퍼들의 출전 기회를 넓히고, 선수들이 기량을 펼칠 수 있는 무대를 마련하기 위해 신설됐다. 어메이징크리는 선수 개인에 대한 후원을 넘어 투어를 뒷받침하는 타이틀 스폰서로 나서며 국내 남자 골프 활성화에 힘을 보탰다.

시즌 막바지에 열린 이번 대회는 출전 선수들에게 상금과 포인트를 추가로 확보하고 다음 시즌을 준비할 수 있는 기회를 제공했다. 선수들은 나흘간 우승을 놓고 경쟁했고, 팬들은 국내 정상급 선수들의 역동적인 플레이를 현장에서 함께했다.

어메이징크리는 선수들이 지속적으로 경쟁하고 성장할 수 있는 환경을 지원하고자 이번 타이틀 스폰서십을 결정했다. 대회 수 감소로 출전 기회가 좁아지는 상황에서 새로운 대회를 마련하고, 국내 골프 산업의 성장에도 기여하기 위해 결단을 내렸다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=어메이징크리 오픈에 출전하는 선수들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=어메이징크리] 2026.10.12 iaspire@newspim.com

이번 대회는 어메이징크리의 브랜드 철학과도 맞닿아 있다. 브랜드명은 '어메이징(Amazing)'과 '크리에이션(Creation)'의 합성어로, 골프웨어에서 남다른 기능과 패션을 선보이겠다는 의지를 담았다. 선수들이 자신의 한계에 도전하고 가능성을 증명할 수 있는 무대를 지원하겠다는 취지로 대회 개최에 뛰어 들었다.

국내외 주요 프로 투어에서 활약하는 선수들을 후원해온 어메이징크리는 이번 대회 개최를 통해 투어 후원까지 활동 영역을 확장했다. 선수들이 뛸 수 있는 무대를 지원하며 선수와 투어, 팬을 아우르는 후원 활동 폭을 넓혔다.

어메이징크리 관계자는 "첫 어메이징크리 오픈을 통해 선수들이 한 경기라도 더 뛰고, 자신의 가능성을 펼칠 수 있는 무대를 함께 만들었다는 점에서 뜻깊게 생각한다"며 "이번 대회가 선수들에게 다음 시즌을 준비하는 기회이자, 골프 팬들에게 국내 남자 골프의 매력을 느낄 수 있는 시간이 되었기를 바란다"고 말했다.

이어 "골프를 기반으로 성장해온 브랜드로서 선수들의 도전과 투어의 지속적인 성장을 함께 뒷받침하고자 한다"며 "앞으로도 선수 후원을 넘어 투어와 팬, 골프 문화 전반으로 활동 영역을 넓히며 국내 골프 산업과 함께 성장하는 프리미엄 골프웨어 브랜드로서의 행보를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

iaspire@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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삼성·메타 AI 글래스에 네이버지도 뜬다 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 구글·삼성전자, 메타와 손잡고 네이버지도의 길안내 서비스를 인공지능(AI) 글래스로 확대한다. 스마트폰 화면을 확인하지 않고도 음성으로 길안내를 받고 주변 장소 정보를 검색할 수 있게 된다. 네이버는 국내 지도 서비스 최초로 구글·삼성, 메타의 AI 글래스에 네이버지도 길안내 기능을 지원한다고 12일 밝혔다. 서비스는 메타의 '레이밴 메타', '오클리 메타'에서 먼저 제공되며, 연내 출시 예정인 구글·삼성의 '인텔리전트 아이웨어'로 확대한다. [사진=네이버] 이용자는 AI 글래스를 착용한 상태에서 음성으로 목적지까지 길안내를 받을 수 있다. 이동 방향과 계단·에스컬레이터 등 경로 정보도 확인할 수 있다. 지난 6월 도입한 '실시간 도보 길안내'를 웨어러블 기기로 확장한 것이다. AI 글래스 전용 음성 호출 기능도 도입한다. '도착 예정 시간 알려줘', '주변 편의점 찾아줘' 등 음성 명령으로 이동에 필요한 정보를 확인할 수 있다. 구글·삼성의 인텔리전트 아이웨어에서는 구글 AI '제미나이'를 통해 네이버지도를 실행하고 길안내를 받을 수 있다. 서비스는 안드로이드 운영체제(OS)에서 우선 지원되며, iOS에도 순차 적용될 예정이다. 네이버는 향후 디스플레이가 탑재된 AI 글래스에서 증강현실(AR) 기반 이동 경로와 주변 매장 정보, 플레이스 쿠폰 등을 제공하는 방안도 구상하고 있다. 정경화 네이버지도 리더는 "AI 글래스를 통해 이용자가 스마트폰 화면을 수시로 확인하지 않고도 이동에 집중하면서 길안내와 풍부한 로컬 정보를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-12 09:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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