[KPGA] 이대한 우승 첫 '어메이징크리 오픈' 성료, 남자 골프 활성화 기여

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프리미엄 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 타이틀 스폰서로 참여한 KPGA 투어 '어메이징크리 오픈'이 이대한의 우승으로 막을 내렸다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=어메이징크리 오픈' 우승자 이대한이 우승 트로피를 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=어메이징크리] 2026.10.12 iaspire@newspim.com

'어메이징크리 오픈'이 지난 11일 충남 당진 플라밍고CC에서 나흘간의 일정을 마무리했다. 올해 처음 개최된 어메이징크리 오픈은 국내 남자 프로골퍼들의 출전 기회를 넓히고, 선수들이 기량을 펼칠 수 있는 무대를 마련하기 위해 신설됐다. 어메이징크리는 선수 개인에 대한 후원을 넘어 투어를 뒷받침하는 타이틀 스폰서로 나서며 국내 남자 골프 활성화에 힘을 보탰다.

시즌 막바지에 열린 이번 대회는 출전 선수들에게 상금과 포인트를 추가로 확보하고 다음 시즌을 준비할 수 있는 기회를 제공했다. 선수들은 나흘간 우승을 놓고 경쟁했고, 팬들은 국내 정상급 선수들의 역동적인 플레이를 현장에서 함께했다.

어메이징크리는 선수들이 지속적으로 경쟁하고 성장할 수 있는 환경을 지원하고자 이번 타이틀 스폰서십을 결정했다. 대회 수 감소로 출전 기회가 좁아지는 상황에서 새로운 대회를 마련하고, 국내 골프 산업의 성장에도 기여하기 위해 결단을 내렸다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=어메이징크리 오픈에 출전하는 선수들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=어메이징크리] 2026.10.12 iaspire@newspim.com

이번 대회는 어메이징크리의 브랜드 철학과도 맞닿아 있다. 브랜드명은 '어메이징(Amazing)'과 '크리에이션(Creation)'의 합성어로, 골프웨어에서 남다른 기능과 패션을 선보이겠다는 의지를 담았다. 선수들이 자신의 한계에 도전하고 가능성을 증명할 수 있는 무대를 지원하겠다는 취지로 대회 개최에 뛰어 들었다.

국내외 주요 프로 투어에서 활약하는 선수들을 후원해온 어메이징크리는 이번 대회 개최를 통해 투어 후원까지 활동 영역을 확장했다. 선수들이 뛸 수 있는 무대를 지원하며 선수와 투어, 팬을 아우르는 후원 활동 폭을 넓혔다.

어메이징크리 관계자는 "첫 어메이징크리 오픈을 통해 선수들이 한 경기라도 더 뛰고, 자신의 가능성을 펼칠 수 있는 무대를 함께 만들었다는 점에서 뜻깊게 생각한다"며 "이번 대회가 선수들에게 다음 시즌을 준비하는 기회이자, 골프 팬들에게 국내 남자 골프의 매력을 느낄 수 있는 시간이 되었기를 바란다"고 말했다.

이어 "골프를 기반으로 성장해온 브랜드로서 선수들의 도전과 투어의 지속적인 성장을 함께 뒷받침하고자 한다"며 "앞으로도 선수 후원을 넘어 투어와 팬, 골프 문화 전반으로 활동 영역을 넓히며 국내 골프 산업과 함께 성장하는 프리미엄 골프웨어 브랜드로서의 행보를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

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