[KPGA] '23개월 만의 우승' 이대한, 어메이징크리오픈 초대 챔피언 등극

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=이대한이 한국프로골프(KPGA) 투어 신설 대회 어메이징크리 오픈(총상금 7억 원)에서 초대 챔피언 자리에 올랐다.

이대한은 11일 충남 당진시 플라밍고 컨트리클럽(파70)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4타를 줄였다.

[서울=뉴스핌] 이대한은 11일 2026 한국남자프로골프(KPGA) 투어에서 어메이징크리 초대 챔피언에 등극했다. [사진=KPGA] 2026.10.11 willowdy@newspim.com

나흘 동안 합계 18언더파 262타를 친 이대한은 브랜던 케왈라마니(미국·합계 17언더파 263타)를 1타 차 2위로 밀어내고 우승했다.

이대한은 2010년 KPGA 투어에 데뷔, 2024년 11월 KPGA 투어 챔피언십에서 첫 우승을 기록했다. 이후 23개월 만에 다시 정상에 오른 이대한은 상금 1억4000만 원을 받았다.

케왈라마니와 공동 선두로 4라운드를 시작한 이대한은 마지막 홀까지 접전을 벌였다.

전반에 2번(파5), 5번(파4) 홀과 9번 홀(파4)에서 버디를 잡아 3타를 줄인 이대한은 단독 선두로 올랐다.

후반에는 10번 홀(파4) 보기를 범해 주춤했다. 하지만 13번 홀(파3)과 14번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡아 단독 선두로 나선 이대한은 1타 차로 앞선 채 18번 홀(파5)에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 브랜든 케왈라마니가 11일 열린 2026 한국남자프로골프(KPGA) 어메이징크리에서 2위로 대회를 마무리했다. [사진=KPGA] 2026.10.11 willowdy@newspim.com

이대한에 1타 뒤진 케왈라마니는 두 번째 샷으로 그린을 노렸지만, 공은 그린 가장자리에 떨어졌다. 그린 가장자리에서 홀까지 30야드를 남기고 퍼터로 공략했지만, 공은 홀에서 4ｍ 떨어진 곳에 멈췄다.

케왈라마니의 버디 퍼트가 오른쪽으로 흘러 파로 끝났고, 이대한은 세 번째 샷으로 공을 그린 위에 올린 뒤 2퍼트로 마무리하며 승리를 지켰다.

KPGA 투어 유일한 '미국인 루키' 케왈라마니는 이번 대회에서 첫 우승을 노렸지만 준우승에 그쳤다.

전가람이 합계 15언더파 265타로 3위, 문동현과 조우영이 합계 14언더파 266타로 공동 4위에 올랐다.

willowdy@newspim.com