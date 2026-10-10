[KPGA] 이대한, KPGA 어메이징크리 오픈 3R 8언더파…공동 선두 도약

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=이대한이 하루에 8타를 줄이며 한국프로골프(KPGA) 투어 신설 대회인 어메이징크리 오픈(총상금 7억원)에서 공동 선두로 뛰어올랐다.

이대한은 10일 충남 당진시 플라밍고 컨트리클럽(파70)에서 열린 대회 3라운드에서 보기 없이 버디 8개를 기록하며 8언더파 62타를 쳤다.

8년만에 KPGA 코리안투어에 복귀한 이대한이 올시즌 우승을 자신했다. <사진= KPGA>

2라운드까지 공동 5위를 달리던 이대한은 중간 합계 14언더파 196타를 기록, 랜던 케왈라마니(미국)와 함께 공동 1위로 올랐다.

이대한은 이날 전반에는 3번 홀(파4)과 5번 홀(파4)에서 각각 버디를 낚았고, 9번 홀(파4)에서 세 번째 버디를 기록했다.

후반엔 버디 5개를 몰아쳤다. 11번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 옆 1.9ｍ 옆에 붙인 뒤 버디 퍼트를 성공했고, 13번 홀(파3)에선 11.15ｍ 먼거리의 버디 파트를 홀 안으로 떨어뜨렸다.

15번 홀(파4)과 16번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡은 이대한은 마지막 18번 홀(파5)에서 버디를 기록하며 라운드를 마쳤다.

2010년 KPGA 투어에 데뷔했지만 별다른 성적을 거두지 못했던 이대한은 지난 2024년 11월 KPGA 투어 챔피언십에서 생애 첫 승을 거뒀다.

숱한 좌절을 딛고 복귀한 이대한은 미국 팜스프링에서 전지훈련중이다. <사진= KPGA>

다만 이대한은 지난 시즌에는 우승 기회를 잡지 못한데다 올 시즌엔 한 번도 톱10에 이름을 올리지 못했다. 하지만 이대한은 이번 대회를 통해 생애 두 번째 우승 기회를 잡았다.

2라운드까지 2위 그룹을 4타 차로 따돌리고 단독 1위를 질주했던 배용준은 이날 버디 5개, 보기 3개, 더블 보기 1개를 범해 이븐파 70타를 치면서 3라운드 합계 12언더파 198타로 전가람과 함께 공동 3위로 떨어졌다. 지난해 2승을 거뒀던 그는 이번 대회에서 시즌 마수걸이 승리에 도전했지만, 대회 내내 보기를 범하고 있다.

이날 7타를 줄인 안지민은 11언더파 199타로 5위, 전성현과 박은신, 김용태는 10언더파 200타로 공동 6위다.

박정훈은 13번 홀(파3)에서 홀인원을 기록해 3타를 줄이면서 9언더파 201타로 공동 9위에 올랐다.

willowdy@newspim.com