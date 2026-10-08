어메이징크리, '사냥개' 배우 우도환과 함께한 26FW 화보 공개

AI 핵심 요약beta
- 어메이징크리가 8일 우도환과 26FW 화보를 공개했다.
- 화보는 퍼포먼스와 스타일의 공존을 담았다.
- 골프웨어를 넘어 테크니컬 웨어 확장성을 보였다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프리미엄 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 배우 우도환과 함께한 26FW 화보를 공개했다. 이번 화보는 패션 매거진 VOGUE KOREA와 GQ KOREA 를 통해 선보인다.
'beyond BOUNDARIES'를 콘셉트로, 퍼포먼스를 완성하는 날카로운 실루엣과 역동성, 스타일의 공존을 담아냈다. 배우 우도환과 함께 다양한 스타일링을 선보이며, 골프웨어를 넘어 테크니컬 웨어로 확장해가는 어메이징크리의 방향성을 시각적으로 풀어냈다.
우도환은 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2로 제46회 황금촬영상 OTT 부문 특별 연기상을 수상했으며, 최근 디즈니 플러스 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아' 시즌2에 출연하는 등 활발한 작품 활동을 이어가고 있다. 이번 화보에서는 우도환의 역동적인 이미지와 어메이징크리의 테크니컬한 26FW 스타일이 어우러진 모습을 선보였다.
화보 속 우도환은 다운 재킷과 후드 톱, 팬츠를 비롯해 스웨터 베스트와 맨투맨, 니트 후드 재킷, 하프 집업 스웨터 등 다양한 26FW 아이템을 착용했다. 기능적인 구조의 테크니컬 웨어부터 니트와 캐시미어 소재를 활용한 스타일링까지, 어메이징크리 26FW 남성 컬렉션의 다양한 소재와 실루엣을 담아냈다.
화보에는 26 WINTER시즌을 대표하는 세 가지 컬렉션 'REFLECTIVE VISIBLE PERFORMANCE', 'CASHMERE STRUCTURE', 'INFINITY AERO SYSTEM'이 담겼다.
'REFLECTIVE VISIBLE PERFORMANCE'는 어메이징크리의 3D 입체 패턴을 시각화한 컬렉션이다. 3D 입체 패턴은 스윙할 때 몸이 받는 저항을 줄이고 최상의 퍼포먼스를 낼 수 있도록 인체에 맞춰 설계한 패턴이다. 여기에 리플렉티브 소재를 적용해, 겉으로는 드러나지 않던 패턴 설계를 빛으로 보여주도록 했다. 대표 아이템 'R.V 퍼포먼스 스모그 아코디오 자켓'은 3레이어 소재로 방풍과 생활방수 기능을 갖췄으며, 리플렉티브 프린트와 입체 절개로 기능과 디자인을 함께 보여준다.
'CASHMERE STRUCTURE'는 가볍고 따뜻한 캐시미어를 여러 겹으로 쌓아 하나의 구조로 완성한 컬렉션이다. 캐시미어를 한 벌의 옷으로 끝내지 않고, 여러 아이템을 조합해 레이어드할 수 있는 '워드로브 스트럭처(Wardrobe Structure)'로 확장했다. 캐시미어 100% 원사를 사용해 부드러운 착용감과 보온성을 살렸고, 필드 안팎에서 모두 입을 수 있도록 구성했다.
'INFINITY AERO SYSTEM'은 '공기를 설계하고, 움직임의 한계를 없애다'라는 메시지를 담은 하이 테크니컬 기어 라인이다. 신체 움직임에 반응하는 바이오 어댑티브(Bio-adaptive) 메커니즘에 따라 볼륨을 재배치해 겨울철 필드 퍼포먼스를 구현했다. 최상위 수준의 공기역학적 설계를 직관적으로 표현한 것이 특징이다. 대표 아이템 'AMG 인피니티 테크니컬 스윙 다운'은 고신축 소재와 프리미엄 씬다운으로 가벼우면서도 따뜻하고, 팔꿈치와 소매에 아코디오 밴드를 적용해 스윙할 때 움직임이 편하다.
특히 이번 화보에서는 어메이징크리가 26FW 캠페인을 통해 시그니처 이미지로 제시한 '뒷모습'의 시각적 모티프를 일부 컷에 반영했다. 등판의 구조적인 디테일과 그래픽을 자연스럽게 드러내며, 이번 시즌 어메이징크리가 강조하는 테크니컬한 디자인 정체성을 화보 안에서도 이어갔다.
이번 화보를 통해 어메이징크리는 배우 우도환과 함께 퍼포먼스와 스타일이 공존하는 26FW 남성 컬렉션을 선보이며, 골프웨어를 넘어 테크니컬 웨어로 나아가는 브랜드의 방향성을 보여줬다.
우도환이 착용한 어메이징크리 26FW 컬렉션은 어메이징크리 공식 온라인몰과 전국 백화점 및 직영점에서 만나볼 수 있다.
iaspire@newspim.com