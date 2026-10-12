EASL, 2026-2027시즌 국내 중계 파트너사 결정...JTBC, MBC스포츠플러스 중계

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=동아시아 슈퍼리그(EASL)가 2026-2027시즌 국내 중계 파트너사를 결정했다.

국내 농구 팬들은 JTBC SPORTS와 MBC스포츠플러스를 통해 아시아 주요 프로농구 리그의 정상급 구단들이 아시아 챔피언 자리를 놓고 펼치는 경기를 TV로 시청할 수 있다. 디지털·모바일 생중계는 EASL 글로벌 공식 유튜브 채널을 통해 볼 수 있다.

[사진=뉴스핌] 이웅희 기자=EASL 로고 [사진=EASL] 2026.10.12 iaspire@newspim.com

이번 시즌 국내 TV 중계는 JTBC SPORTS와 MBC스포츠플러스가 맡는다. 경기별 중계 일정은 각 방송사 편성표와 EASL 공식 채널에서 확인할 수 있다.

온라인과 모바일에서는 EASL 글로벌 공식 유튜브 채널 'East Asia Super League'를 통해 경기를 실시간으로 시청할 수 있다. 국내 팬들은 PC와 스마트폰 등에서 유튜브에 접속해 생중계를 즐길 수 있다.

이번 시즌 KBL을 대표해 출전하는 부산 KCC 이지스와 고양 소노 스카이거너스는 나란히 원정에서 첫 경기를 치른다. 부산 KCC는 오는 10월 14일 오후 7시 10분 일본 해피니스 아레나에서 나가사키 벨카를 상대한다. EASL에 처음 참가하는 고양 소노는 10월 21일 오후 8시 10분 대만 펑산체육관에서 TSG 고스트호크스와 첫 경기를 치른다. 시간은 모두 한국시간 기준이다.

EASL은 각 지역 중계권 계약에 따라 시청 가능한 지역에서는 글로벌 공식 유튜브 채널을 통한 생중계도 제공하게 된다. 또한 NEWID와 협력해 북미·유럽·중남미 15개국의 광고 기반 무료 스트리밍 TV(FAST) 플랫폼에 전용 채널 'EASL TV'를 선보이며, 아시아를 넘어 세계 농구 팬들이 EASL을 접할 수 있도록 했다.

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