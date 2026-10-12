이노시뮬레이션, 현대차 시뮬레이터 고도화 사업 수주

AI 핵심 요약beta
- 이노시뮬레이션이 12일 현대차 UX 시뮬레이터 고도화 사업을 수주했다.
- 강남 UX 스튜디오의 운영 안정성과 조작감 정밀도를 높인다.
- 실차 데이터 정합성을 높여 연구 신뢰도를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬AI 훈련·검증 솔루션 전문기업 이노시뮬레이션이 현대자동차의 UX 연구용 드라이빙 시뮬레이터 고도화 사업을 수주했다고 12일 밝혔다.
이번 사업은 지난해 이노시뮬레이션이 현대자동차 강남 UX 스튜디오에 구축한 드라이빙 시뮬레이터의 성능과 연구 활용성을 향상시키는 프로젝트다. 기존 시스템의 운영 경험과 연구 현장의 요구사항을 반영해 연구 환경의 안정성과 편의성을 높이고, 연구원과 피실험자가 연구 목적에 집중할 수 있는 환경을 구축하는 데 중점을 둔다.
회사에 따르면 강남 UX 스튜디오는 차량을 직접 운행하지 않고도 다양한 주행 환경과 차량 조건을 구현해 운전자의 주행 경험과 차량 UX를 연구·평가할 수 있는 공간이다. 시뮬레이터를 활용하면 실제 차량에서 구현하기 어려운 다양한 조건을 반복적으로 재현하면서 운전자의 반응과 주행 경험을 분석할 수 있다.
고도화 사업의 핵심은 운영 시스템 단순화 및 안정화, 조작감 및 피드백 정밀 튜닝, 피실험자 집중 환경 조성이다. 복잡한 제어 프로세스를 간소화해 연구원들이 UX 실험 설계와 데이터 분석에 집중할 수 있도록 하고, 스티어링 휠과 페달 등 운전자 조작계의 반응 속도와 감각을 실제 차량과 밀착되도록 튜닝한다. 또한 시뮬레이터 탑승 시 발생할 수 있는 이질감이나 피로도를 최소화해 피실험자가 과제에 몰입할 수 있도록 유도한다.
실차 주행 데이터를 기반으로 시뮬레이터와 실제 차량 간 데이터 정합성을 높이는 작업도 진행된다. 다양한 주행 조건에서 수집되는 데이터를 비교·분석하고 연구 목적에 맞게 시스템을 제공해 신뢰도 높은 연구 환경을 구축한다. 이를 통해 수집되는 연구 데이터의 정확도와 신뢰성을 확보해 미래 모빌리티 시나리오에서 정밀한 사용자 반응을 도출할 수 있게 된다.
이노시뮬레이션 조준희 대표는 "작년에 이어 현대자동차의 UX 연구용 시뮬레이터 고도화 사업을 맡게 된 것은 당사가 지닌 피지컬AI 검증 및 가상공학 기술력을 입증한 결과"라며 "운영 안정성과 조작감이 향상된 이번 시뮬레이터를 통해 현대자동차가 미래 모빌리티 UX 연구에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.
한편 이노시뮬레이션은 완성차 연구개발 현장에서 축적한 시뮬레이션 기술과 레퍼런스를 기반으로 자동차 분야의 연구·개발 및 검증 영역에서 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.
nylee54@newspim.com