앤로보틱스, 비블리오테카와 AI 도서관 로봇 '로미' 글로벌 독점 공급계약

AI 핵심 요약beta
- 앤로보틱스가 12일 비블리오테카와 로미 독점 공급 계약을 맺었다.
- 양사는 글로벌 시장에서 로미 판매 확대와 신규 사업 발굴에 나섰다.
- 앤로보틱스는 로미를 공공·교육·물류 등으로 확장할 계획이다.
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로봇 '로미' 향후 3년 간 100대 이상 판매 예상
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 앤로보틱스가 글로벌 도서관 솔루션 기업 비블리오테카(Bibliotheca)와 인공지능(AI) 도서관 로봇 '로미(ROMI)'의 글로벌 독점 공급 및 전략적 파트너십 계약을 체결했다.
12일 앤로보틱스에 따르면 양사는 이번 계약을 통해 글로벌 시장에서 로미 공급 확대와 신규 사업 발굴을 공동으로 추진한다. 회사는 향후 3년간 로미 100대 이상의 판매를 예상하고 있다.
비블리오테카는 50년 이상 도서관 기술 분야에서 사업을 영위해온 기업으로 현재 70여개국 3만개 이상의 도서관에 관련 솔루션을 공급하고 있다. 앤로보틱스는 비블리오테카의 글로벌 영업·서비스 네트워크와 자사 로봇 기술을 연계해 해외 사업을 확대할 계획이다.
앤로보틱스는 이번 계약에 앞서 미국과 영국, 덴마크, 뉴질랜드, 대만, 일본 등에 도서관 로봇을 수출해왔다. '로미'는 자율주행과 무선주파수인식(RFID) 기술을 결합한 도서관 안내 로봇이다. 이용자 안내와 도서 검색, 대출·반납 지원, 도서 위치 안내 등의 기능을 제공한다.
산업과 운영환경에 따라 기능을 추가하거나 변경할 수 있는 모듈형 AI 로봇 플랫폼으로 설계됐다. 앤로보틱스는 향후 행정 서비스와 물류, 보안, 제조 등으로 적용 분야를 확대할 계획이다. 고객사의 기존 시스템과 연동하는 소프트웨어 및 관제 기술도 강화해 유지관리와 시스템 구축·운영 서비스로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.
델라니 레비 비블리오테카 최고제품책임자(CPO)는 "도서관들은 서비스 개선과 직원 지원을 위해 자동화와 AI를 실용적으로 활용할 방법을 찾고 있다"며 "이번 파트너십은 앤로보틱스의 로봇 전문성과 비블리오테카의 도서관 운영에 대한 깊은 이해 및 글로벌 네트워크를 결합한다"고 말했다.
앤로보틱스 관계자는 "지난 2년간 추진해 온 해외 인증 확보와 기술 고도화 노력이 실질적인 성과로 이어졌다"며 "로미의 글로벌 진출을 발판으로 AI 로봇 플랫폼을 공공, 교육, 문화, 물류, 경비, 행정 및 제조 분야에 맞춤형으로 적용해 나갈 것"이라고 밝혔다.
winter1004@newspim.com