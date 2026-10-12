하나카드, 후쿠오카 공항 면세점서 5% 즉시할인

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 12일 후쿠오카 공항 면세점 5% 할인 행사를 시작했다.
- 이 행사는 지난 8일부터 2027년 3월 31일까지 진행한다.
- 하나카드는 일본 여행 전반에 특화 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 일본 후쿠오카 공항을 이용하는 한국인 여행객을 대상으로 면세점 5% 즉시할인 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.
이번 프로모션은 지난 8일부터 2027년 3월 31일까지 진행된다. 후쿠오카 공항 면세점에서 결제 전 할인 쿠폰을 제시하고 하나 개인 신용·체크카드로 결제하면 결제금액의 5%를 즉시 할인받을 수 있다. 할인 쿠폰은 하나페이 및 하나머니 앱 내 이벤트 페이지에서 내려받을 수 있다.
쿠폰은 결제 건당 1회 사용 가능하며, 프로모션 기간 내 횟수 제한 없이 사용할 수 있다. 이에 따라 후쿠오카를 여러 차례 방문해 공항 면세점을 이용하는 고객은 매번 할인 혜택을 받을 수 있다.
하나카드는 일본 여행을 준비하는 고객을 위해 '트래블로그+(플러스) 신용카드'도 선보이고 있다. 이 카드는 전월 실적 조건 없이 다양한 하나머니 적립 혜택을 제공하며, 일본 현지 인기 가맹점별 월 합산 이용금액에 따라 캐시백 혜택을 제공한다.
일본 특화 서비스는 시즌별로 혜택이 달라진다. 내년 4월 14일까지는 돈키호테와 유니클로에서 각각 10만원 이상 이용하면 1만원을 캐시백해준다. 다이소와 주요 편의점, 스타벅스, 맥도날드에서는 각각 월 합산 2만원 이상 결제하면 5000원을 돌려받을 수 있다.
하나카드는 이번 후쿠오카 공항 면세점 5% 즉시할인 프로모션과 트래블로그+ 신용카드의 일본 특화 혜택을 통해 여행 준비부터 현지 쇼핑, 귀국 전 면세점 이용까지 다양한 혜택을 제공한다는 계획이다.
하나카드 관계자는 "후쿠오카를 찾는 고객의 여행 마지막 쇼핑까지 하나카드의 혜택을 누릴 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다"며 "일본 여행 특화 상품인 트래블로그+ 신용카드와 함께 여행의 시작부터 마지막까지 고객이 실질적인 혜택을 체감할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com