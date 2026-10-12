한투운용, 손익차등형 공모펀드 '한국투자한미어닝포커스' 출시

이익의 질이 우수한 한국과 미국 기업 선별 투자

7개 하위 사모펀드에 투자하는 사모투자재간접형 상품

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용이 오는 13일까지 손익차등형 공모펀드 '한국투자한미어닝포커스 펀드' 투자자를 모집한다. 투자자 모집은 한국투자증권에서 단독으로 진행하며, 펀드 설정일은 14일이다.

12일 한국투자신탁운용에 따르면 해당 펀드는 이익의 질이 우수한 한국과 미국의 주도기업에 투자하는 상품이다. 특정 테마가 아닌 이익의 질을 우선시하는 전략이 주가 조정기나 금리 인상기에 유효한 투자전략이라는 판단에 따른 것이다.

[사진=한국투자신탁운용]

한국투자한미어닝포커스 펀드는 사모투자재간접형 상품으로, 7개 하위 사모펀드에 투자한다. 하위 사모펀드는 ▲한국투자한미소프트웨어 ▲한국투자한미플랫폼 ▲한국투자한미반도체소부장 ▲한국투자한미조선 ▲한국투자한미AI반도체 ▲한국투자한미온사이트전력 ▲한국투자한미금융서비스 등이며, 각 사모펀드를 14% 내외 비중으로 분산투자할 예정이다.

손익차등형 구조인 만큼 펀드 손실이 발생하더라도 고객에게 바로 전가되지 않는다. 하위 사모펀드 기준 -15%까지 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영하기 때문에, 고객 입장에서는 -15%를 넘어선 손실분부터 반영된다. 반대로 수익이 발생하면 하위 사모펀드 수익률 10%까지는 고객과 회사가 85대 15로 수익을 배분하고, 10%를 초과하는 수익에 대해서는 55대 45 비율로 배분한다.

펀드는 최대 3년 동안 운용하며 만기 전 고객 수익률이 15% 도달 시 조기 상환된다. 설정 후 1년 이내 도달 시 설정 후 1년 시점까지 MMF 등 유동자산으로 투자처를 변경해 운용한다.

책임운용역인 황우택 한국투자신탁운용 글로벌주식운용부 부장은 "한국투자한미어닝포커스 펀드는 한국과 미국 양국에서 이익 창출력이 가장 우수한 기업만 선별해 투자하는 상품"이라며 "높아진 주가 변동성과 고금리 상황 속에서 중요한 것은 안정적으로 이익을 창출할 수 있는 기업인지 여부"라고 말했다.

이어 "해당 펀드는 동일한 자본력을 갖췄다면 이윤을 더 잘 남기는 기업, 사이클에 흔들리지 않고 꾸준히 이익을 창출하는 기업, 금리가 높아도 버틸 수 있도록 재무 건전성이 높은 기업에만 투자할 것"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com