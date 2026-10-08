한투운용, 'ACE 라이프자산주주가치액티브' 6개월 BM 대비 성과 1위

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- 한국투자신탁운용은 8일 ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF의 6개월 성과가 액티브 ETF 1위라고 밝혔다.
- 해당 ETF는 최근 6개월 수익률 55.15%로 BM보다 54.10%포인트 높았다.
- 최근 1년 수익률은 139.26%였고 순자산은 1882억원으로 늘었다.
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최근 6개월 기준 액티브 ETF 중 BM 대비 성과 1위
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 8일 자사 ACE 라이프자산주주가치액티브 상장지수펀드(ETF)의 6개월 기준 비교지수(BM) 대비 성과가 액티브 ETF 중 1위를 기록했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 전날 기준 해당 ETF의 최근 6개월 수익률은 55.15%로 BM 대비 54.10%포인트(p) 높은 수치를 기록했다. 같은 기간 국내 상장된 액티브 ETF 336개 중 BM 대비 50% 넘는 성과를 기록한 ETF는 ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF가 유일했다.
ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2024년 주주협력주의 전문운용사인 라이프자산운용과 협업해 선보인 상품이다. 국내 상장기업 중 주주환원을 위한 구조적 개선 가능성이 높은 대형 가치주를 선별해 투자하며, 라이프자산운용은 정성 및 정량적인 종목 분석을 통해 투자 자문을 제공하고 있다.
양사간 협업을 통해 구성된 포트폴리오에는 40종목 내외 종목이 편입된다. 7일 기준 편입 종목 상위권에는 ▲삼성전자우(13.47%) ▲한미약품(8.68%) ▲삼성전자(7.78%) ▲SK하이닉스(4.49%) ▲DN오토모티브(4.38%) ▲하림지주(4.15%) 등이 이름을 올리고 있다.
한국투자신탁운용과 라이프자산운용의 협업 시너지는 성과로 나타나고 있다. 해당 ETF는 최근 1년 기준 139.26%의 수익률을 나타냈다. 1년 성과 또한 BM 대비 101.77%p 높게 나타났다. 순자산액은 작년 말 대비 244.97% 증가한 1882억원으로 집계됐다.
김수민 한국투자신탁운용 ESG운용부 부장은 "라이프자산운용과 협업해 선보인 ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF가 양사간 시너지 아래 좋은 성과를 보이고 있다"며 "지속 가능한 배당을 시행하는 동시에 본업 경쟁력 강화를 통해 향후에도 배당 상향이 기대되는 저평가 우량주를 적극적으로 발굴해 안정적인 성과 추구를 지속할 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com