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[2026 국감] 경찰청장 대행 "어떤 경우에도 정치적 중립 엄수"

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  • 김종철 경찰청장 직무대행은 12일 국감에서 정치적 중립을 지키겠다 밝혔다.
  • 검사 보완수사권 폐지로 경찰 책임이 커졌다고 하며 수사 공정성 강화를 약속했다.
  • 국민참여 개혁단을 출범해 인권 보호와 내부 개혁을 추진하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부실·편파 수사 구조적 차단…수사 인력·전문성 보강
사법체계 대전환에 "권한 확대 아닌 더 무거운 책임"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검사 보완수사권 폐지 등 형사사법체계 대변화로 수사 무게 중심축이 경찰로 이동한 가운데 김종철 경찰청장 직무대행은 "어떠한 경우에도 정치적 중립을 지키겠다"고 강조했다.

김종철 직무대행은 12일 오전 서울 서대문구에 있는 경찰청사에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 "내부비리와 부실·편파 수사는 구조적으로 차단하겠다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김종철 경찰청장 직무대행이 12일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 행정안정위원회의 경찰청에 대한 국정감사에서 업무 보고를 있다. 2026.10.12 kunjoo@newspim.com

김 직무대행은 "지난 2일 우리 형사사법체계는 78년 만에 대전환을 맞이했고 "경찰에게는 국민의 삶과 가장 가까운 곳에서 더 큰 책임을 감당해야 하는 막중한 소임이 주어졌다"며 "이번 변화를 권한의 확대가 아닌, 더 무거운 책임으로 받아들이고 맡겨진 소임을 묵묵히 다하는 모습으로 국민의 신뢰를 하나하나 쌓아 나가겠다"고 말했다.

수사의 공정성과 함께 사건 처리 역량도 강화하겠다고 했다. 김 직무대행은 "수사 인력과 전문성을 꾸준히 보강해 국민께서 맡기신 사건을 완결성 있게 책임지겠다"고 말했다. 공소청·중대범죄수사청 등 유관기관과는 견제와 협력 관계를 촘촘히 구축해 제도의 빈틈으로 국민이 피해를 보는 일이 없도록 하겠다고 강조했다.

국민의 인권과 피해자의 권익 보호도 최우선 과제로 제시했다. 피해자를 향한 반복적인 위험 신호가 비극으로 이어지지 않도록 선제적으로 보호하고, 신고 접수부터 사건 마무리까지 피해자 중심의 대응을 이어가겠다는 방침이다.

경찰권을 분산하고 통제하는 제도 개편에도 적극 참여하겠다고 밝혔다. 김 직무대행은 국가경찰위원회 실질화와 자치경찰제 도입 등을 지원하고, 국회의 입법 논의를 성실히 뒷받침하겠다고 말했다. 국회와 정부의 경찰개혁 추진 과정에도 열린 자세로 참여하겠다고 덧붙였다.

내부 개혁과 관련해서는 '국민참여·현장동행 경찰개혁단'을 출범했다고 설명했다. 경찰 내부의 시각에 머무르지 않고 국민을 찾아가 의견을 듣는 한편, 국민적 우려가 큰 사안에 대해서는 경찰이 마련한 대책을 국민이 직접 평가하도록 하겠다고 했다.

김 직무대행은 "경찰에게 주어진 권한은 모두 국민으로부터 위임받은 것"이라며 "새로운 형사사법체계가 국민의 권익을 지키는 제도로 뿌리내릴 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "시행 초기에 드러나는 문제는 감추지 않고 국회와 긴밀히 소통하며 바로잡아 나가겠다"고 말했다.

calebcao@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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삼성·메타 AI 글래스에 네이버지도 뜬다 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 구글·삼성전자, 메타와 손잡고 네이버지도의 길안내 서비스를 인공지능(AI) 글래스로 확대한다. 스마트폰 화면을 확인하지 않고도 음성으로 길안내를 받고 주변 장소 정보를 검색할 수 있게 된다. 네이버는 국내 지도 서비스 최초로 구글·삼성, 메타의 AI 글래스에 네이버지도 길안내 기능을 지원한다고 12일 밝혔다. 서비스는 메타의 '레이밴 메타', '오클리 메타'에서 먼저 제공되며, 연내 출시 예정인 구글·삼성의 '인텔리전트 아이웨어'로 확대한다. [사진=네이버] 이용자는 AI 글래스를 착용한 상태에서 음성으로 목적지까지 길안내를 받을 수 있다. 이동 방향과 계단·에스컬레이터 등 경로 정보도 확인할 수 있다. 지난 6월 도입한 '실시간 도보 길안내'를 웨어러블 기기로 확장한 것이다. AI 글래스 전용 음성 호출 기능도 도입한다. '도착 예정 시간 알려줘', '주변 편의점 찾아줘' 등 음성 명령으로 이동에 필요한 정보를 확인할 수 있다. 구글·삼성의 인텔리전트 아이웨어에서는 구글 AI '제미나이'를 통해 네이버지도를 실행하고 길안내를 받을 수 있다. 서비스는 안드로이드 운영체제(OS)에서 우선 지원되며, iOS에도 순차 적용될 예정이다. 네이버는 향후 디스플레이가 탑재된 AI 글래스에서 증강현실(AR) 기반 이동 경로와 주변 매장 정보, 플레이스 쿠폰 등을 제공하는 방안도 구상하고 있다. 정경화 네이버지도 리더는 "AI 글래스를 통해 이용자가 스마트폰 화면을 수시로 확인하지 않고도 이동에 집중하면서 길안내와 풍부한 로컬 정보를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-12 09:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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