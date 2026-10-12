YB 윤도현, 12월 데뷔 첫 팬미팅 개최…12일 티켓 오픈

AI 핵심 요약beta
- 윤도현이 12월 5일 서울서 첫 팬미팅을 연다.
- 윤도현과 팬이 함께 만든 ‘Lobby 55’로 진행한다.
- 일반 예매는 12일 YES24 티켓에서 시작한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국민밴드 YB의 윤도현이 오는 12월 데뷔 첫 팬미팅을 개최한다.
윤도현 첫 번째 팬미팅 '로비 55: 2026 마포 윈터 에디션(Lobby 55 : 2026 Mapo Winter Edition)'은 오는 12월 5일 서울 마포아트센터 아트홀맥에서 열린다.
오랜 시간 무대를 통해 관객들과 호흡해 온 윤도현이 이번에는 팬들과 한층 가까운 자리에서 서로의 이야기를 나누고 소통하기 위해 마련한 자리다.
이번 팬미팅의 타이틀인 'Lobby 55'는 윤도현과 팬들이 함께 만들어 낸 이름이다.
팬들과 꾸준히 소통하며 쌓아 온 의미를 담은 타이틀인 만큼 이번 팬미팅은 무대 위 아티스트와 객석의 관객이라는 관계를 넘어 더욱 가까운 거리에서 서로의 이야기를 나누는 시간이 될 것으로 기대된다.
윤도현은 사회관계망서비스(SNS)에 "태어나서 처음으로 팬미팅이라는 걸 해본다. 오랫동안 무대에서 만났지만 이번에는 조금 더 가까이에서 서로의 이야기를 나눠보고 싶어 준비했다"고 말했다.
이어 "음악이 작은 희망이 되고 우리의 이야기가 서로에게 위로가 되는 그런 시간이었으면 좋겠다"라며 팬들과 함께할 시간에 대한 기대감을 드러냈다.
이번 데뷔 첫 팬미팅 일반 예매는 12일 YES24 티켓에서 오픈된다.
alice09@newspim.com