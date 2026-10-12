가수 양파, 단독 콘서트 '동행' 개최…오케스트라·AI 접목

AI 핵심 요약beta
- 가수 양파가 12일 AI·오케스트라 콘서트를 예고했다.
- 양파는 31일과 11월 1일 서울서 ‘동행’을 연다.
- 29년 음악 여정과 30주년 의미를 무대에 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 양파가 오케스트라와 인공지능(AI) 기술을 결합한 콘서트를 선보인다.
12일 소속사 밀크앤허니에 따르면 양파는 오는 31일과 11월 1일 양일간 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 2026 양파 오케스트라 콘서트 '동행'을 개최한다.
이번 공연은 양파가 팬들과 '동행' 해온 29년의 시간을 감사하며 되짚고, 내년 30주년을 맞이하는 음악 여정을 예고하는 자리다.
특히 현악기의 아름다운 사운드에 AI 기술을 접목한 무대를 마련해 기존 콘서트와는 차별화된 몰입감과 감동을 선사한다.
오케스트라와 AI 기술이라는 어찌보면 대척점에 있는 두 영역의 결합은 '동행' 의 색다른 볼거리다.
아날로그의 깊은 감성과 최신 AI 기술이 조화를 이루며 양파의 목소리와 음악이 지닌 감정을 한층 입체적으로 확장한다.
양파의 탄탄한 가창력, 오케스트라의 풍부한 표현력에 감각적인 연출까지 어우러져 공연의 완성도를 한층 끌어올릴 예정이다.
2026 양파 오케스트라 콘서트 '동행'은 오는 31일 오후 6시, 11월 1일 오후 5시 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 개최되며, 온라인 예매처 NOL티켓과 티켓링크를 통해 예매할 수 있다.
alice09@newspim.com