앤더블, 미니 2집 콘셉트 포토 공개…일상 속 '끌림' 강조

AI 핵심 요약beta
- 앤더블이 12일 미니 2집 '어트랙션' 버전 포토를 공개했다.
- 편안한 일상 공간서 내추럴한 비주얼과 개성을 드러냈다.
- 앤더블은 27일 미니 2집을 발매하고 팬 쇼케이스를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤더블이 꾸밈 없는 내추럴한 비주얼을 담은 새 콘셉트 포토를 공개했다.
앤더블은 12일 공식 사회관게망서비스(SNS)를 통해 미니 2집 '시퀀스 02: 어트랙션(Sequence 02: Attraction)'의 '어트랙션' 버전 개인 콘셉트 포토를 게재했다.
공개된 사진 속 앤더블은 편안한 분위기의 일상적 공간에서 각자의 뚜렷한 개성을 드러냈다. 다섯 멤버는 내추럴한 캐주얼 룩 역시 트렌디하게 소화하며 보는 이들의 시선을 붙잡았다.
앤더블은 시선이 머물고 더 가까이에서 보고 싶은 마음을 표현한 '옵저브(Observe)' 버전에 이어 평범한 일상 속에서 자연스럽게 느껴지는 끌림을 극대화한 '어트랙션' 버전 콘셉트 포토를 잇달아 선보이며 컴백 열기를 한층 끌어올렸다.
이번 미니 2집은 앤더블이 지난 5월 발매한 미니 1집 '시퀀스 01: 큐리어시티(Sequence 01: Curiosity)' 이후 약 5개월 만에 선보이는 새 앨범이다.
앤더블은 한층 세련된 감각을 바탕으로 전작에서 시작된 '호기심'이 어느새 '관심'과 '끌림'으로 번져가는 순간을 담아낼 예정이다.
앤더블은 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집을 발매하며, 같은 날 오후 8시 컴백 기념 팬 쇼케이스를 연다.
alice09@newspim.com